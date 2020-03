Više o 114.000 zaraženo, više od 4.000 preminulo

BEOGRAD – Broj ljudi zaraženih koronavirusom u svetu premašio je 114.000, dok je više od 4.000 ljudi preminulo.

U Srbiji su potvrđena četiri slučaja koronavirusa, a kada je reč o regionu, u Sloveniji je zaraženo 25 osoba, u Hrvatskoj 13, a u Bosni i Hercegovini pet.

Prvi slučajevi kovida-19 danas su potvrđeni u Panami i Mongoliji, dok su juče prve slučajeve prijavile Albanija i Bugarska.

U Kini je potvrđeno 19 novih slučajeva, što je značajan pad u odnosu na prethodni dan kada ih je zabeleženo 40.

Ukupan broj zaraženih u toj zemlji je 80.754.

Cela Italija, u kojoj je zabeleženo 9.172 slučaja i 463 preminula, od danas je crvena zona zbog širenja koronavirusa.

Italijanski premijer Đuzepe Konte rekao je juče da će mere koje su uvedene na severu Italije zbog korona virusa od danas biti proširene na celu zemlju.

Dekret italijanske vlade predviđa da će oko 60 miliona građana te zemlje do 3. aprila moći da putujuju samo iz poslovnih razloga ili u hitnim slučajevima, a sve školske ustanove koje su na nivou cele Italije prošle nedelje zatvorene do 15. marta, ostaće zatvorene do 3. aprila.

Iran je posle Kine i Italije na trećem mestu po broju zaraženih sa 7.161 slučejm i 237 preminulih.

Škole i univerziteti u regionu Madrida neće raditi dve nedelje, počev od srede, što je jedna od mera predostrožnosti zbog koronavirusa u Španiji, gde je od koronavirusa umrlo 28 osoba, a obolelo 1.204.

U Nemačkoj je juče prijavljeno 210 novih slučajeva koronavirusa, čime je ukupan broj porastao na 1.112.

Velika Britanija, gde je potvrđeno 319 slučajeva i tri smrti, saopštila je da svi koji u zemlju dolaze iz severne Italije moraju da uđu u samoizolaciju.

Burkina Faso je juče prijavila prva dva slučaja koronavirusa, čime je postala šesta subafrička zemlja pogođena zarazom.

(Tanjug)