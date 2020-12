Vlada potvrdila – nove mere važe od danas

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici najnovije preporuke Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti kovid 19.

Nove mere stupaju na snagu danas, i važiće do petka 25. decembra, a nadležne inspekcije i komunalna milicija strogo će kontrolisati poštovanje svih mera, navodi se u saopštenju vlade.

Tako će radno vreme tržnih centara, prodavnica garderobe, kladionica, kockarnica i dečijih igraonica od danas do petka biti do 20 sati.

Radno vreme ugostiteljskih objekata, i to kafića i restorana, takođe će, do petka, biti do 20 časova, s tim da od 17 do 20 sati nije dozvoljena bilo kakva muzika unutar lokala bez izuzetka.

Takođe, radnim danima do 20 sati mogu da rade frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote, kao i objekti iz oblasti sporta i rekreacije – teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport.

U skladu sa ranije donetim merama, ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju delatnosti dostave hrane non stop, 24 sata, sedam dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost.

Takođe, apoteke i benzinske pumpe (delatnost prodaje goriva) mogu da rade non stop, svakoga dana bez ograničenja.

Ordinacije i laboratorije koje pružaju medicinske usluge mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend.

Prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti kao i trafike, kiosci i slično gde se po pravilu ne ulazi u objekat prilikom kupovine, mogu raditi i radnim danima i vikendom do 21 čas.

Objekti i ustanove iz oblasti kulture – bioskopi, pozorišta, muzeji i galerije, počev od danas, mogu da rade svakog dana do 21 časova.

Vlada Srbije i Krizni štab apeluju na građane da se ponašaju odgovorno i da štite svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice, jer se poštovanjem mera i odgovornim ponašanjem, čuva i zdravstveni sistem.

Epidemiološke mere i preporuke, poput nošenja maske u svim zatvorenim prostorima, redovno pranje ruku, držanje odstojanja od drugih ljudi, dezinfekcija svih površina, kao i često provetravanje prostorija ostaju na snazi.

Nakon sednice Kriznog štaba odlučeno je da se produži rad svih ugostiteljskih objekata, tržnih centara, prodavnica, kao i uslužnih delatnosti.

Kafići i restorani će moći da rade duže nego do sada, ali bez muzike, s obzirom na to da je transmisija virusa znano veća kada ljudi pričaju glasnije, opušteniji su i dolazi do lakšeg prenošenja virusa, naveo je dr Branislav Tiodorović nakon sednice.

Ova odluka Štaba je predlog koji će danas biti prosleđen Vladi Srbije, koja bi već tokom dana na sednici mogla ovaj predlog i da usvoji.

To bi značilo da će ovo novo radno vreme moći da se primeni već od sutra.

Ove nove relaksirane mere oročene su do petka, za kada je zakazana nova sednica Kriznog štaba. Očekuje se da bi tada moglo biti jasnije s kakvim merama ćemo dočekati Novu godinu i Božić.

Podsetimo, radno vreme kafića i restorana, tržnih centara, uslužnih delatnosti, poput frizera i kozmetičara, kao i svih prodavnica osim prehrambenih, sada je do 17 časova, a vikendom su svi ti objekti zatovreni.

„Jeste došlo do blagog pada broja novoobolelih, ali samo blagog. Imamo i manji broj ljudi u kovid-bolnicama. Takođe, došlo je i do manjeg broja prvih pregleda u kovid-ambulantama. Od tih brojeva zavisiće i dalje odluke“, rekao je dr Tiodorović.

(B92)

