Vojnička disciplina: kućni red na Sajmu za obolele od korona virusa (foto)

Prvih 10 pacijenata obolelih od korona virusa primljeno je danas u privremenu bolnicu na Beogradskom sajmu. Prijem pacijenata je počeo nešto posle 13 sati, a pacijenti su dovezeni ambulantnim kolima, uz pratnju policije.

Svi oni imaju i kućni red kog bi trebalo da se pridržavaju i koji počinje u 6 sati ujutru buđenjem i ustajanjem, saznaje Telegraf.rs. Od 7.30 do 8 sati pacijenti mogu da održavaju ličnu higijenu, a potom im se, od 8 do 9 sati, servira doručak. Naredna dva sata, do 11 sati, predviđeno je za lekarske preglede i terapije.

U isto to vreme, dakle od 9 do 11 sati predviđeno je i čišćenje i dezinfekcija prostorija u hali. Od 9 do 12 predviđene su slobodne aktivnosti (čitanje i slično). Pre ručka, predviđenog u terminu od 13.30 do 14.30, predviđeno je i vreme posvećeno održavanju lične higijene od 12 do 13.30.

Posle ručka sledi još jedna doktorska vizita, pa slobodne aktivnosti. Vreme određeno za održavanje lične higijene predviđeno je i od 18 do 19 časova. A večera je od 19 do 20 časova. Sledi slobodno vreme i noćni odmor koji počinje od 22 časa i traje do 6 ujutru.

Na sajmu u Beogradu biće zbrinuti zaraženi pacijenti koji imaju blagu kliničku sliku, dok će oni za komplikacijama ili izraženom kliničkom slikom biti lečeni u bolnicama.

Prostor za boravak zaraženih obezbeđen je u halama 1, 3, 4 i 5. Vojska Srbije je dopremila oko 3.000 kreveta i ormarića, prostor između kreveta je ograđen paravanima, a na galerijama hala biće lekarske ordinacije sa rendgen aparatima.