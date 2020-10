Volf nije zabrinut zbog Hamiltonovog ugovora

Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je danas da nije zabrinut oko toga da li će šestostruki svetski prvak Luis Hamilton produžiti ugovor za sledeću sezonu u Formuli 1.

Hamiltonu na kraju godine ističe ugovor, a još nije počeo pregovore sa Volfom o nastavku saradnje.

„Ako udari asteroid, sve je moguće. Ali, u ovom trenutku nema razloga da on ne želi da bude u najbržem bolidu i mi želimo njega u tom bolidu, pa je to savršeni spoj“, rekao je Volf za BBC Radio 4.

Hamilton je u nedelju bio trci u Portugalu i sa 92 trijumfa postao vozač sa najviše pobeda u Formuli 1, a iza njega ostao je Mihael Šumaher sa pobedom manje. Takodje, Hamilton ove sezone pokušava da izjednači Šumaherov rekord od sedam šampionskih titula.

On je pre trke u Portimau rekao da želi da ostane u Mercedesu, ali da „ima mnogo pitanja na koja su potrebni odgovori“, u vezi sa detaljima ugovora.

Jedan od razloga odlaganja pregovora je i korona virus, pošto Hamilton želi da smanji rizik od zaraze. Ako se razboli Hamilton bi morao da propusti trku, što bi ugrozilo njegovu borbu za titulu.

Volf je rekao da je pre trke bio u Monaku, gde Hamilton živi, ali da je ipak odlučio da je održavanje sastanka preveliki rizik.

„Sada smo u situaciji da svi želimo da nastavimo. Bio sam u Monaku prošle nedelje i odlučio sam da se ne sastanemo, najgore što je moglo da se desi je da donesem koronu na sastanak. Jednostavno nije došlo vreme za sastanak. Nadam se da ćemo narednih nekoliko trka završiti na visokom nivou, a onda se koncentrisati na ugovor“, naveo je Volf.

„Situacija je vrlo jednostavna i znam da postoje teorije zavere u Formuli 1, ali Luis i ja živimo kao pustinjaci, a naš tim je posebno disciplinovan. Imamo još 11 kola za naše osoblje, ne dozvoljavamo da više od dve osobe obeduju zajedno, sedam ili osam najvažnijih osoba ne smeju da budu u kontaktu sa drugima, a vozači su najviše izloženi“, dodao je on.

Volf je pohvalio Hamiltona zbog želje da stalno napreduje.

„Luis Hamilton koga sam upoznao 2013. godine kada smo obojica počinjali u Mercedesu je totalno drugačija osoba od ove danas. On se stalno preispituje, razvija van bolida, njegova ličnost, njegove veštine i to je inspirišuće. Svakog dana on želi da bude bolji nego što je bio dan ranije“, istakao je Volf.

Hamilton je prvi u generalnom plasmanu sa 77 bodova više od timskog kolege Valterija Botasa.

Naredna trka u šampionatu vozi se 1. novembra u Italiji.

(Beta)

