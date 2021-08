Vrnjacka Banja: Otvoren Love Fest, ocekuju 50.000 posetilaca

VRNJAČKA BANJA, 6. avgusta Tanjug) – U Vrnjačkoj Banji sinoć je, uz pošovanje preventivnih mera, otvoren trodnevni festival „Lav fest“ (Love Fest), na kome se očekuje 50.000 posetilaca.

Festival je otvoren u prisustvu ministarke trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjane Matić, koja je tom prilikom istakla da je Vrnjačka Banja već prepoznata kao vrhunska turistička destinacija u Srbiji.

Republika Srbija od januara do juna ove godine već ima preko tri miliona noćenja, od čega samo u Vrnjačkoj Banji preko 280.000.

„Mi imamo devizni priliv od turizma u ovom periodu od šest meseci, skoro 30 odsto veći i moramo da kažemo da imamo povećanje broja gostiju, pre svega domaćih i skok od 40 odsto, pogotovo kada su u pitanju banjska mesta, ali poslednjih meseci i porast broja dolazaka stranih gostiju, što nam je u prethodnom periodu nedostajalo, imajući u vidu da smo početkom godine imali izuzetno restriktivne mere“, rekla je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija u Vrnjačkoj Banji.

Ona je istakla da je resorno ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije od 2015. godine do sada za dalji razvoj turizma u Vrnjačkoj Banji izdvojilo je više od 200 miliona dinara za različite projekte, od čega samo za infrastrukturu oko 170 miliona dinara.

„Smatramo da se to vidi na ovoj turističkoj destinaciji koja je uspela da pruži jedan turistički proizvod koji privlači sve veći broj ljudi ne samo iz Srbije nego i iz regiona“, ocenila je ministarka Matić.

Pred otvaranje „Love festa“ ministarka je obišla punktove za brzo antigensko testiranje, koje je bilo obavezno za one koji nisu imali potvrdu o vakcinaciji ili preležanom Kovidu 19 i tom prilikom čestitala organizatorima na dobroj organizaciji kada je u pitanju sprovođenje mera zaštite.

„Organizatori su mi rekli da je danas bilo preko 6.000 testiranih, među kojima najviše mladih, a od toga je bilo pozitivnih samo osmoro, koji su odmah prebačeni u Dom zdravlja i oni su dalje naravno, već po medicinskom protokolu, zadržani. Mislimo da je ova vrsta organizacije i protokola, kada govorimo o zaštiti od Kovida 19 ključna i da bi trebalo da se primenjuje prilikom organizacije svih manifestacija u Srbiji, a biće ih još mnogo tokom avgusta i septembra i verujemo da će i druge lokalne samouprave i organizatori ovakvih i sličnih manifestacija primenjivati ovaj uspešan recept“, poručila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija.

Na pitanje novinara agencije Tanjug o planovima za domaći turizam u narednom periodu, ukoliko dođe do novog talasa korona virusa, ministarka je rekla da je plan isključivo vakcinacija stanovništva i da drugi planovi neće uspeti.

„Kada govorimo o organizaciji ovakvih događaja, vi vidite takav je trend i u svetu. Dakle, život jednostavno ne može da stane. Mi imamo već 50 odsto vakcinisanih građana, to je značajan procenat, ali naravno da to nije dovoljno. Ali ovakav način organizacije događaja, ja mislim da upravo doprinosi razvoju svesti, pogotvu kod mladih ljudi, koji se najteže opredeljuju za vakcinaciju, da je vakcinacija neophodna i da je zapravo dobro i neophodno vakcinisati se kako bismo mogli uopšte da učestvujemo u ovakvim manifestacijama. Dakle, ima smisla organizovati ovakve manifestacije, naravno da pratimo brojeve i videćemo kako će se razvijati dalje epidemiološka situacija i u skladu sa njom će se donositi i mere zaštite i preventive, ali ja još jednom napominjem i ovaj događaj i način na koji je on organizovan, govori o tome da je vakcinacija jedini izlaz iz ove situacije“, navela je ministarka.

Predsednik opštine Boban Đurović ovom prilikom je rekao da je Vrnjačka Banja zahvaljujući ulaganjima resornih ministarstava, Vlade Republike Srbije, kao i privatnika koji su uložili u razvoj turizma, ova destinacija u samom vrhu turističke ponude Srbije.

„Velika podrška dolazi i od manifestacionog turizma, u ovom slučaju ‘Love festa’ koji je već godinama prisutan u Vrnjačkoj Banji I jednom divnom organizacijom koja je prilagođena trenutnim uslovima I mogućnostima održavanja, uz sinergiju lokalne samouprave, napravili smo jedan brend koji je najposećeniji u Srbiji. Ovaj festival je 2019. godine dobio jednu prestižnu nagradu i očekujem da ove godine sve prođe u najboljem redu i da će biti oko 50.000 posetilaca za tri dana koliko festival traje“, poručio je Đurović.

Sa ministarkom trgovine, turizma i telekomunikacija čelni ljudi Vrnjačke Banje sumirali su rezultate dosadašnjih ulaganja, a dogovoreni su i novi pravci razvoja, koji su usmereni pre svega na planinu Goč, za čiji razvoj već postoje planovi generalne regulacije i idejne projekte za izgradnju novih sadržaja, koji će obogatiti ponudu ovog dela Srbije.

„Inicijativa svega toga što radimo jeste da dođemo do ključnog projekta, a to je izgradnja gondole koja treba da povezuje centar Vrnjačke Banje sa planinom Goč i da na taj način proširimo ponudu i boravak gostiju u banji produžimo na više dana. Mi smo u 2019. godini koja nam je neki reper, imali skoro 40 odsto stranih turista koji traže upravo ovake sadržaje. Dobri hoteli nisu dovoljni kao samostalni, ni uređene zelene površine bez sadržaja. I mi ćemo raditi na novim sadržajima, koji će upotpuniti boravak gostiju u Vrnjačkoj Banji“, ocenio je predsednik opštine Vrnjačka Banja.

Ministarka je ovom prilikom potvrdila da je Vrnjačka Banja već regionalni brend i da se pozicionira i u evropskim okvirima, ali i da je sve više posećuju i gosti iz Rusije.

Kako je istakla, ova destinacija je primer kako se razvija turistički brend I da bez dobre vizije lokalne samouprave, uz pomoć države ali i privatnih organizatora ovakvih događaja, nema uspeha na polju turizma.

