Ža Ža Gabor sahranjena u Budimpešti

BUDIMPEŠTA – Mađarska glumica Ža Ža Gabor, poznata po glamuru, dijamantima i devet brakova, sahranjena je u Budimpešti, pet godine nakon svoje smrti.

Pepeo glumice smešten je u aleji sa ostalim poznatim mađarskim glumicama, piscima i pesnicima, piše Rojters.

Rođena kao Sari Gabor u imućnoj mađarskoj porodici, 1930-ih je dobila titulu Mis Mađarske.

Nakon Drugog svetskog rata, ostavivši bez svog prvog supruga Burhana Belgea, turskog diplomatu, Sari je sa sestrama otišla u Sjedinjene Američke Države.

Njen poslednji suprug Frederik princ von Anhalt, za kojeg je bila udata od 1986. do svoje 2016. godine, rekao je da je njena želja bila da završi u Mađarskoj.

Von Anhalt je urnu sa tri četvrtine njenog pepela nosio u London, zatim u Nemačku, a odatle u Budimpeštu, koristeći priliku pre zatvaranja granica zbog pandemije korona virusa.

„Bila je u prvoj klasi, imala je svoje sedište i imala je pasoš. To joj je bilo poslednje putovanje, uvek je letela prvom klasom, imala je svoj šampanjac i kavijar. Onda smo stigli u Budimpeštu, to je ona želela i to je ostavila u svojoj poslednjoj poruci, jer je i njen otac ovde sahranjen“, rekao je Anhalt.

Gabor, zajedno sa svoje dve sestre, Evom i Magdom, postala je cenjena u holivudskom društvenom krugu u najboljim godinama.

Ža Ža Gabor pojavila se u više od 30 filmova uključujući „Mulen ruž“ 1952. i „Lili“ 1953. godine, a do 1970. je počela da odbija manje uloge govoreći „možda sam karakter ali ne želim da budem karakterna glumica“ .

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.