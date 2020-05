Zaboravila je bananu u kancelariji, vrtila se posle dva meseca i zatekla – ovo (video)

Zbog koronavirusa mnogi rade od kuće pa na svojim radnim mestima nisu bili nedeljama.

Mairi-Luiz Brenan setila se da je u fioci svog radnog stola ostavila bananu pa je nakon devet nedelja odlučila da ode na posao i vidi šta se s njom dogodilo. A kada je otvorila fioku, imala je i šta i da vidi.

Deleted last video just incase Gwen Staffani sued me. Just imagine the song * This shit is bananas B-A-N-A-N-A-S* in your head as I dramatically open the drawer k?

The unknown was killing me so I've drove to work to see wit the damage was. I present…a 9 week old banana. pic.twitter.com/M6w1Jv3MqV

— MLB (@mlcoolj2) May 12, 2020