Zakazano 13 koncerata, održavanje zavisi od epidem. situacije

BEOGRAD – U Beogradu je trenutno zakazano 13 koncerata za jul, avgust i septembar, a da li će biti održani zavisi od toga kakva će u tom trenutku biti epidemiološka situacija, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

„Mi smo, kao Grad, izašli sa popustima za one koji organizuju koncerte. Dali smo 30 odsto popusta za organizaciju koncerata u gradskim prostorima za one koji plate odmah, a 20 odsto za one koji plate do dana održavanja koncerta“, rekao je Vesić novinarima na konferenciji u Beogradu.

Naveo je da održavanje tih koncerata zavisi od toga kakva će u tom trenutku biti epidemiološka situacija, ali da postoji veliko interesovanje za organizaciju koncerata.

„Pripremamo 40 pozorišnih predstava u okviru BELEF-a na otvorenim trgovima, kao i 50 malih koncerata za umetnike koji nisu imali posla tokom epidemije korona virusa, koji će biti održani na javnim mestima od 15. jula do 15. avgusta“, rekao je Vesić.

„Pripremamo se kao da će sve biti u redu“, rekao je Vesić i dodao da će, prema procenama, u Beogradu do kraja maja sigurno biti više od 50 odsto vakcinisanih.

Dodao je da su tom procentu blizu i Novi Sad, Niš, Sremska Mitrovica, Užice, te da će verovatno i te lokalne samouprave do 21. juna imati više od 50 odsto vakcinisanih.

„Smatram da lokalne samouprave koje su bolje, kada je u pitanju imunizacija protiv korona virusa, treba da imaju drugačije mere. Do sada to nije bilo tako na Kriznom štabu, ali videćemo. Imamo mesec dana, hajde da se svi u tom periodu bavimo time da se što više mladih ljudi vakciniše i da probamo da u čitavoj Srbiji dostignemo 50 odsto vakcinisanih“, rekao je Vesić.

(Tanjug)

