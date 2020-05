Zapanjujuće otkriće francuskih lekara o koroni (foto)

Bolnica u Parizu ponovno je testirala stare uzorke bolesnika sa upalom pluća i došla do zapanjujućeg otkrića. Koronavirus se pojavio, čini se, mnogo pre nego što se mislilo. Testovi u pariskoj bolnici pokazali su kako je već 27. decembra lečen muškarac zaražen koronavirusom, dakle tačno mesec dana pre nego što je francuska vlada potvrdila svoje prve slučajeve.

French scientists have identified a 42-year old fish monger as the earliest known #COVID19 case in Europe. He went to the ER on Dec 27, four days before WHO id’d cluster of atypical pneumonia in Wuhan. Virus has been circulating longer than we think — https://t.co/3UFlIwGUyM

— Reid Wilson (@PoliticsReid) May 5, 2020