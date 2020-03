Zarobljena u karantinu na kruzeru, a žuri na hemoterapiju (foto, video)

Od početka epidemije koronavirusa o težini situacije uglavnom govore brojke. Za većinu ljudi koji su se našli na mestima pogođena vurisom, važno je da ne budu zaraženi ili da se, u slučaju bolesti, oporave. Ne i za Amerikanku Kari Kolstou, čija priča o koronavirusu na kruzeru „Grand Princess“ ima potpuno drugačiju dimenziju.

It turns out nobody told the people aboard the Grand Princess that 21 people had tested positive for coronavirus before @VP Pence blurted it out on national TV . . .

Not even the captain . . . pic.twitter.com/WwqjKQNt7E

— Mike Gilchrist (@mgcanmore) March 7, 2020