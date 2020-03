Zašto Angela prognozira najcrnji scenario za koronavirus

Izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel da je moguće da 70 posto građana Nemačke bude zaraženo koronavirusom, epidemiolog Zoran Radovanović ocenjuje kao mogući uticaj na stanovništvo u cilju jačanja svesti o virusu i njihovom adekvatnom ponašanju.

„To je najcrnji, najkatastofičniji scenario. Teoretski je to moguće, ali je isto tako moguće da sada sa dolaskom toplog vremena bolest nestane ili ode na južnu hemisferu, pa se eventualno vrati na jesen. Dakle, to su ekstremi i jedno i drugo, ali ima osnova da se veruje da će sada polako, kako postaje toplije, bolesti biti sve manje“, kaže Radovanović za Sputnjik.

U Nemačkoj je od pojave virusa krajem januara do sada zaraženo nešto manje od 1300 ljudi, a zabeležena su samo tri smrtna slučaja. Na osnovu ovih podataka Radovanović ocenjuje da se ova bolest u Nemačkoj može okarakterisati sezonskom i tu najveću ulogu pridaje tome što se u ovoj zemlji testiranja rade mnogo šire nego u ostatku sveta.

„U Nemačkoj je zabeležena najniža smrtnost u svetu. To je zbog toga što su ‘hvatali’ i one koji imaju najblažu kliničku sliku i jedva da imaju neke znake i simptome, tako da je po njihovim iskustvima to znatno blaža bolest. To smo i očekivali zato što se u ostatku sveta testiraju samo oni koji su ozbiljno bolesni, a oni koji imaju sliku sličnu nazebu ni sami ne dolaze doktoru i na taj način promiču. A kod Nemaca izgleda da je to sve savesnije rađeno, uključivani su i ti najblaži oblici i onda je kod njih smrtnost jedan na hiljadu, pa je koronavirus kod njih blaža bolest“, objašnjava epidemiolog.

Nemci su kućnom izolacijom sprečavali širenje bolesti i pratili čitavu situaciju znatno savesnije. Radovanović je ukazao da se u ovoj zemlji išlo dosta daleko u praćenju svih osoba i kontakata koje su zaraženi koronavirusom imali 14 dana unazad, tako da su na taj način otkrili veći broj zaraženih.

