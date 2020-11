Zašto Pol Makartni ne dozvoljava da se fotografišete s njim

Legenda „Bitlsa“ ser Pol Makartni ide na časove joge sa Alekom Boldvinom i kreatorom šou programa „Subotom uveče uživo“ Lorneom Mičelsom. Takođe, priznaje da je prihvatio Boldvinovo pravilo da odbija slikanje sa obožavaocima.

Ser Pol Makartni i njegovi partneri na časovima joge svoju družinu nazivaju „Joga bojsi“, i priznaje da su užasni.

Pored toga, Makartni je u razgovoru za podkast Smartles, prepričao i događaj zbog koga je usvojio Boldvinovu praksu da ne prihvata da se slika sa obožavaocima.

„Sedeli smo posle joge napolju i uzeli da nešto prezalogajimo, kad prilazi neko Aleku i pita: ‘Mogu li dobiti vašu fotografiju sa ser Polom?’ Alek ga fiksira onim svojim pogledom i opušteno kaže: ‘Žao mi je, ja se ne slikam’. Odmah mi je sinulo da i ja treba tako da se ponašam“, objašnjava Makartni uz opasku da danas svi imaju kamere i stalno ga proganjaju da se zajedno fotografišu.

Sedamdesetosmogodišnji muzičar navodi da ne voli da se slika. Radije bi sedeo i razgovarao sa svojim obožavaocima, nego da se oseća kao „majmun“.

„Onog trenutka kada zagrlim obožavaoca i on zagrli mene, osećam se kao majmun u Sen Tropeu – ‘Dođite da se slikate sa majmunom!’– a to mi se ni malo ne dopada, to me odbija“, odlučan je ser Makartni.

Pandemija koronavirusa za njega ima i svoju dobru stranu, priznaje, jer sad može relativno neprimećen, slobodno da se kreće po ulici sa maskom na licu.

