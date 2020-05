Živković: Izborni uslovi medju najgorim u istoriji ali neće se sami promeniti

Predsednik Nove stranke Zoran Živković ocenio je da su uslovi za izbore verovatno medju najgorim u modernoj istoriji Srbije ali da se to neće promeniti tako što će opozicija da „kuka i da beži sa megdana“.

„Neće se izborni uslovi promeniti tako što ćemo kukati i bežati sa megdana ili tako što ćemo praviti pobune sa 50 ljudi, koje su primerenije lošim navijačima provincijalnih fudbalskih klubova“, rekao je Živković na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

On je rekao da se nigde nije desilo da se izborni uslovi promene pre promene vlasti, a da Nova stranka jedino ima rezervu oko toga da bi eventualno održavanje izbora pod ovim uslovima i bez promene izbornih pravila moglo da dovede do toga da ljudi budu dodatno zaraženi od korona virusa.

Govoreći o merama koje je vlast u Srbiji sprovodila protiv pandemije korona virusa, Živković je rekao da su rezultati bili tragični i to objasnio poredjenjem sa susednom Hrvatskom.

On je rekao da je Gugl napravio analizu, uz pomoć kretanja stanovništva u te dve zemlje u periodu od 26. marta do 26. aprila, odnosno na vrhuncu pandemije, i da je došao do zaključka da su gradjani Srbije bili duplo ili čak tri puta uzdržaniji od gradjana Hrvatske u odlasku u parkove, na posao, u prodavnice, izletišta, muzeje, restorane, apoteke i na druga mesta okupljanja a da ih je mnogo više zaraženi ili umrlo, čak i u relativnom smislu.

„U Srbiji je za vreme pandemije zaraženo 9.848 ljudi a umrlo 206, a u Hrvatskoj zaraženo 2.125 a umrlo 86 ljudi. Ako kažemo da Srbija ima sedam miliona a Hrvatska četiri miliona ljudi, onda je broj preminulih u Srbiji 75 odsto veći“, rekao je on.

Živković je rekao da je očigledno da su gradjani Srbije, i domaći i gastarbejteri, bili mnogo odgovorniji u svom ponašanju, ali da su mere koje je sprovodila vlast bile loše i da je zato broj umrlih i zaraženih u odnosu na Hrvatsku znatno veći.

„To su podaci koji ne mogu da se relativizuju nego očigledno govore o odgovornosti vlasti i to mora da bude sankcionisano. Da bi se to desilo, moramo da imamo zdrav pravosudni sistem, a da bi došlo do toga ova vlast mora da bude smenjena“, rekao je Živković.

