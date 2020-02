Iznenađujuće: naši organi ne stare u isto vreme

Od trenutka rođenja ljudska bića započinju nezaustavljiv proces starenja. Ono se ne odražava na sve organe u isto vreme, dokazali su francuski naučnici.

Zdrav ljudski organizam ima sposobnost regeneracije, pa tako neke ćeliju odumiru, a druge ih zamenjuju. Međutim, ta sposobnost opada s godinama, kod nekih organa ranije, kod nekih kasnije.

Kada ljudski organi počinju da gube bitku s vremenom

Mozak počinje da stari već sa 20

Broj neurona u mozgu se smanjuje s godinama, tako da od početnih 100 milijardi do 40 godine gubimo i do 10.000 neurona dnevno. To svakako utiče na pamćenje, koordinaciju i funkcionisanje mozga.

Najveći problem je propadanje međućelijskih prostora koji omogućavaju protok informacija između njih.

Grudi stare sa 35

Sredinom tridesetih, ženske grudi počinju da se smanjuju i gube na punoći, a areola – prostor oko bradavica se širi. Takođe, rizik od karcinoma dojke povećava se s godinama, ali nije povezan sa fizičkim promenama na grudima.

Creva počinju da stare sa 55

Zdrava creva omogućavaju balans između “loših” i „dobrih“ bakterija. Ali nivo tih „dobrih“ značajno opada nakon 55 godine života.

Zbog toga dolazi do slabijeg varenja i povećava se rizik od bolesti creva.

Bešika počinje da stari sa 65 godina

Problemi sa bešikom najčešće se pojavljuju nakon 65 godine. Tada bešika počinje nekontrolisano da se opušta i steže, čak i kada nije puna.

Žene su osetljivije na ovu pojavu, posebno nakon menopauze kada uretra – cevčica kroz koju prolazi urin postaje tanja i slabija, i samim tim teže zadrža mokrenje.

Kapacitet bešike kod starijih je duplo manji nego kod mlađih osoba.

