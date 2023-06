Jeftin začin koji je lako dostupan cele godine može da učini čuda za vašu kožu i kosu

Peršun je biljka koju možete nabaviti okom cele godine, i skoro svuda. Odličan je protiv bolesti, iako se uglavnom koristi kao začin. Ima velika lekovita svojstva, koja bi svi trebalo da znaju, piše Healthybuilderz.

Neverovatan je za kožu

Ljudi obično zanemaruju koliko je peršun dobar za kožu.

Ima puno vitamina C što znači da hrani kožu. Između ostalog smanjuje bore i ožiljke. Konzumiranje može pomoći u podsticanju proizvodnje kolagena u koži. To dovodi do većeg obnavljanja i reprodukcije ćelija, što uzrokuje brži rast nove kože. Ova nova koža uklanja mrlje i ima ujednačeniji i glatkiji izgled.

Telo pretvara beta karoten iz peršuna u vitamin A. Vitamin A održava i obnavlja kožu. To čini kožu elastičnijom i skraćuje vreme potrebno za zaceljivanje rana.

Peršun je takođe izvrstan u brisanju tamnih kolutova ispod očiju. Vitamini C i K i hlorofil deluju zajedno kako bi posvetlili područje i uklonili natečenost. Samo iseckajte šaku peršuna i zgnječite ga. Uzmite sok od toga i dodajte ga sa kašičicom jogurta pre nanošenja na područje ispod očiju. Takođe možete pokušati da nakvasite vatu u sok od peršuna. Ostavite ovo na pufastom/tamnom području deset minuta. Ako ovo radite dva puta nedeljno, trebalo bi da bude dovoljno.

Eugenol u peršunu odličan je protiv bakterija i gljivica. Efikasan je protiv akni, kožnih infekcija i bubuljica. Može biti i dezinficijens za pore. Peršunovo ulje možete kupiti na pijaci. Ali budite pažljivi, ako ga nanesete direktno na lice, mogli biste opeći kožu. Upotrebite bazno ulje (maslinovo ili bademovo) da razredite peršunovo ulje pre nego što ga nanesete na lice. Kada završite, pričekajte trideset minuta pre ispiranja.

Konzumiranje velikih količina peršuna pomaže u balansiranju sebuma kod masne kože i pročišćavanju pora kako bi se sprečile akne. Peršun takođe sadrži cink koji može kontrolisati upalu i podstaći regeneraciju kože, istovremeno smanjujući crvenilo i mrlje od akni.

Peršun ima snažna antioksidativna svojstva koja našoj koži pružaju zaštitu od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Također može usporiti starenje odgađanjem stvaranja linija i bora.

Minerali kao što su kalijum, bakar, cink, mangan i kalcijum u peršunu pomažu u održavanju zdravlja kože. Iscedite sok od lišća i dodajte ga u dvesta mililitara vode. Svakodnevno ispijanje ove mešavine učiniće vašu kožu zdravijom.

Za one s masnom kožom, evo kako se možete zaštititi od bubuljica i akni. U posudi kašikom zgnječite peršun. Pomešajte dve kašičice meda dok med ne pozeleni. Ostavite smesu na licu desetak minuta pre ispiranja. Nanesite hidratantnu kremu. Antibakterijska svojstva peršuna i meda odlična su protiv bubuljica i održavaju kožu nahranjenom i glatkom. Preporučujem da koristite sveži, a ne sušeni peršun.

Za negu lica dodajte kašiku sušenog peršuna u dvesta mililitara vode, pre kuvanja dvadesetak minuta. Nakon toga ostavite da se ohladi. Pokušajte da perete lice dva puta dnevno. Napravite sveže mešavine svaki dan kako biste povećali efekte.

Takođe možete koristiti peršun, sok od limuna i peršun kako biste smanjili tamne mrlje i diskoloracije na licu. Svežanj lišća srednje veličine nakvasite u toplu vodu pre nego što ga sitno naseckate i zgnječite u avanu. Pomešajte čajnu kašičicu limunovog soka i kašiku meda i nastavite s mućenjem. Pre nego stavite ovu mešavinu na lice, očistite kožu nežnim sredstvom za čišćenje kože. Nakon što je smesa na licu, ostavite je dvadesetak minuta pre ispiranja. Vaša koža bi trebalo da bude osvežena i revitalizovana.

U blender stavite šaku peršunovog lišća i malo jogurta i izmiksajte. Proverite imate li glatku pastu. Pomešajte kašičicu ovsenih pahuljica i nekoliko kapi ulja čajevca. Ostavite smesu na licu (i vratu) petnaestak minuta pre ispiranja. Učinite to tri puta nedeljno kako biste uklonili mrtvu kožu i prljavštinu, prenosi Poslovni.hr.

Evo načina da imate blistavu kožu pomoću tonika od peršuna. Svežanj listova zgnječite viljuškom da dobijete sok. Pomešajte ga s destilovanom ključalom vodom pre nego što ga ostavite da se ohladi. Umešajte kašiku limunovog soka, po tri kapi eteričnog ulja čajevca i ruzmarina. Držite ga u frižideru ako želite. Namočite vatu u njega pre nego što ga trljate po licu u malim krugovima. Uravnotežuje pH nivo kože i eliminiše bakterije koje uzrokuju akne. Takođe je efikasan tretman za masnu kožu i upale.

Trljanje lišća peršuna po ubodima insekata može pružiti umirujuće olakšanje za nadraženu kožu. Peršun možete skuvati u vodi i staviti na čireve nekoliko sati. Dobar je i za mrlje i pege koje blede. Ulje semenki peršuna leči modrice.

Neverovatan je i za kosu

Peršun ima puno drugih bitnih nutrijenata koji mogu biti vrlo efikasni protiv problema s kosom. Izvrstan je protiv infekcija vlasišta i opadanja kose. Takođe može kontrolisati opadanje kose. Napravite meku pastu od prolećnog peršuna i pomešajte sa sto mililitara vode. Ovu smesu nanesite na mokro vlasište pre nego što umotate kosu u peškir na sat vremena. Nakon toga operite kosu šamponom.

Obilje bakra u peršunu pomaže u zadržavanju prirodne boje kose. Možete ga utrljati na kosu ili jesti puno peršuna.

Peršun je vrlo efikasan u podsticanju rasta kose. Potražite semenke peršuna (u prahu). Nanesite na vlasište i pokušajte nežno da masirate. Učinite to dva puta nedeljno tokom osam nedelja.

Da biste dobili svilenkasto glatku kosu, pokušajte da prokuvate vodu u šerpi s nekoliko listova. Pustite da kuva desetak minuta. Izvadite listove i stavite u blender. Proverite imate li pastu. Stavite pastu na vlasište i kosu nakon šamponiranja i čišćenja. Pričekajte sat vremena pre ispiranja. Ovo je za balansiranje znojnih žlezda tako da može početi da lečite probleme s vlasištem i očistite kosu. Pasta je to koja može ukloniti i vaši.

Ispiranje može vašu kosu učiniti sjajnom. Samo prokuvajte vodu i umešajte šaku lišća pre nego što kuvate pola sata. Kad požuti umešajte sok od limuna. Neka se ohladi. Nakon što ste se oprali šamponom, pokušajte da ispirate kosu ovime i primetićete razliku. Izvrstan je i u rešavanju vašeg temena od peruti.

