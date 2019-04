Žene ga rado koriste, a izaziva podmukli karcinom?

Javnost je „eksplodirala“ kada je žena u Los Anđelesu dobila presudu da joj kompanija za proizvodnju bebi-pudera isplati odštetu od 417 miliona dolara. U presudi je navedeno da je ona decenijama koristila bebi-puder, jedne poznate svetske marke, kao deo ženske higijene i da je to uzrokovalo rak jajnika.

I ranije su neke žene tužile kompaniju, ali su presude bile mešovite, neke u korist žena, a neke u korist kompanije. Kompanija tvrdi da naučne studije nisu pokazale direktnu korelaciju između njihovog bebi-pudera i raka jajnika.

Američko udruženje za rak ističe da dokazi iz studija nisu jasni, ali da postoje neki rezultati koji pokazuju da je moguće da bebi-puder povećava rizik od karcinoma jajnika.

Sada se u javnosti postavlja pitanje da li se kod žena povećava rizik od karcinoma jajnika ako redovno koriste bebi-puder, odnosno talk za žensku higijenu.

Za sajt www.webmd.com na pitanja o vezi pudera i karcinoma jajnika odgovarala je dr Šeli Tvorodžer, epidemiolog i vanredni profesor na Harvardu i član Centra za rak u Tampi. Ona već duži niz godina proučava nastanak i posledice raka jajnika kod žena i priznati je stručnjak za ovu oblast.

Da li najnovije vesti dokazuju da puder (talk) izaziva rak jajnika?

Ne mogu da tvrdim da presuda dokazuje vezu. Postoji naučna literatura koja podržava postojanje veze između upotrebe pudera kod žena i karcinoma jajnika. Jedna obimna studija izučavala je odnos između upotrebe talka i rizika od karcinoma jajnika. U toj studiji utvrđeno je da je od žena koje su koristile puder, kao deo ženske higijene, oko 8.500 onih koje su imale rak jajnika, a oko 10.000 nisu. Ta studija je pokazala da su žene koje koriste talk imale veću verovatnoću za oko 24% za nastanak raka jajnika od onih koje nisu.

Da li postoje druge studije na ovu temu?

Postojale su druge studije gde su metodom slučajnog uzorka upoređivane žene obolele od raka i zdrave žene koje su pronašle slične rezultate. Ali u tim studijama, žene su pitane za upotrebu talka (pudera) nakon dijagnoze, što može uticati na njihovo pamćenje. Postojale su tri studije gde je posmatrano šta se dešava „unapred“, pitajući o upotrebi talka pre dijagnoze. U toj studiji nije nađena jaka veza, ali je bio relativno mali broj slučajeva obolelih od raka.

Da li postoji veza?

Ove studije ne dokazuju uzrok i posledice već vezu. Relativno malo je poznato kako talk može uticati na biologiju nastanka karcinoma jajnika. Neki podaci ukazuju na to da upotreba talka može uticati na imuni sistem, a čestice praha su pronađene u limfnim čvorovima kod pacijenata sa karcinomom jajnika. To ukazuje na to da čestice pudera mogu zapravo da se prodru u genitalni trakt i dođu do jajnika.

Definitivno ne možemo zaključiti da talk obavezno uzrokuje rak jajnika, ali postoje dokazi da u nekim slučajevima može.

Rak ima višestruke uzroke i obično ga ne izaziva samo jedan uzrok. Postoji mnogo drugih faktora povezanih sa rakom jajnika. Na primer, upotreba oralne kontracepcije smanjuje rizik od raka. Ako žena ima porodičnu istoriju karcinoma jajnika, onda je rizik dvostruk i mnogo je veći od onog od bebi-pudera.

Da li žene treba da prestanu da koriste talk za higijenu genitalija?

Korišćenje talka je lični izbor. Međutim, ako se to može izbeći, to je možda najsigurniji put.

Koja je prednost korišćenja bebi-pudera za ličnu higijenu žena, ako je ima?

Po mojim saznanjima, ne postoji poznata zdravstvena korist za upotrebu talka. Možda postoji prednost osećanja kao da imate bolju higijenu i smanjujete neprijatne mirise ili znojenje, ali zdravstvenih koristi nema.

Šta je sa upotrebom bebi-pudera na bebama? Da li za bebe postoji bilo koji rizik?

Po mom saznanju, nema obimnih studija. Kod odraslih žena studije su rađene o posledicama upotrebi talka na ženskim polnim organima ili na drugim delovima tela, ispod pazuha npr. Ali to nije povezano sa rizikom od raka jajnika.

Bebi prah nekih proizvođača sadrži kukuruzni skrob, a ne talk.

Šta je sa korišćenjem drugih proizvoda za žensku genitalnu higijenu?

Označavanje ovih proizvoda nije uvek jasno, imaju li prah i sastav praha. Ja bih podstakla bolje označavanje ovih proizvoda, tako da bi žene mogle doneti bolje izbore, šta da koriste.

Napomene

Podsećamo čitaoce da se bebi-puder ne preporučuje za negu beba već duži niz godina zato što može u nekim slučajevima da izazove osip, ali je najveća opasnost ako ga beba udahne i zagrcne se.

Takođe se već neko vreme upozoravaju žene da ne koriste dezodoranse protiv znojenja, jer sadrže jedinjenja koja, prema nekim studijama, izazivaju rak dojke.