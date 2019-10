Kako doživeti višestruki orgazam?

O višestrukom orgazmu ispredaju se mnoge priče i mitovi; po filmovima možete videti žene kako vrište dok doživljavaju mnogostruke orgazme, trzaju se kao da imaju epileptični napad, krevet se, naravno, trese (ako nameštaj uopšte „preživi“)… Naravno da niko razuman i s iole seksualnog iskustva ne očekuje da to zaista tako izgleda, ali ako nikada niste doživeli višestruki orgazam, može se desiti da se tužno i/ili nezadovoljno zapitate: „A ja?“. Upitate se a zašto vi ne doživljavate višestruke orgazme. Nije da vam je seksualni život loš, ali, eto, voleli biste da i to doživite. Tako se jave pitanja.

Da li je krivica do vas? Da li vi nešto pogrešno radite? Ili je, možda, krivica do vašeg partnera – možda on nije dovoljno umešan (moguće je da je i on isto pitanje postavio sebi, ako ste takav film zajedno gledali, a vi nikad niste doživeli višestruki orgazam)? Glavno pitanje je: kako da i vi doživite višestruki orgazam?

Za početak, ne bi bilo loše da znate da uopšte niste usamljene u tome što ne doživljavate višestruke orgazme. Njih ne doživljavaju sve žene; ne doživljava ih čak ni većina. One koje ih doživljavaju kažu da je sledeći orgazam slabiji od prethodnog, tako da se teško može reći da vaš seksualni život užasno pati i ništa ne valja jer još niste doživele mnogostruki orgazam.

U redu, ali vi biste ipak volele da doživite takvo iskustvo, pa da same prosudite koliko ste dosad propuštale i da li ste nešto propuštale? Ono što je glavno da bi vam uspelo jeste da budete potpuno opuštene. Morate voleti svoje telo i ne smete ga se stideti; ako vam pažnja ode na brigu oko toga kako izgledate nagi, šta li partner misli o vama dok vodite ljubav, ili na iščekivanje višestrukog orgazma, nije sigurno da ćete uopšte moći da doživite vrhunac.

Jednom kada se budete osećali dobro u sopstvenom telu, moći ćete i da bez stida podstaknete partnera da vam radi ono što vam najviše prija, da vam ne radi ono što vas udaljava od orgazma i da se potpuno prepustite uživanju. Onda ćete s vremenom i vi doći do tog čuvenog iskustva višestrukog orgazma.