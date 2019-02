Nikad vam ne bi priznali: ključne tajne muškog orgazma

Žene o ovome nemaju pojma, a muškarci vešto ćute…

Pred orgazam i za vreme orgazma, muški mozak ne radi

Oni nemaju pojma šta se dešava tokom orgazma. To je situacija u kojoj su potpuno opušteni i ne razmišljaju ni o čemu. Iako traje samo nekoliko sekundi, to je jedina stvar koja im je na umu.

Tačno znaju kada dolaze do vrhunca

Ako vam kažu da ne znaju tačno kada će doživeti orgazam, ne verujte im! Svaki muškarac tokom seksa može da oseti “kada je blitu”, tako da nemojte misliti da im se “slučajno omaklo”.

Brži su sami

Muškarci su svesni šta tačno treba da učine da bi došli do vrhunca. Nije da je njima draže da to čine sami, ali što se tiče efikasnosti i brzine kojom dolaze do orgazma, tada su jednostavno najbrži! Često će pred sam kraj oni preuzeti kontrolu. Efikasnije je!

I muškarci posle odnosa treba da mokre

Ovo ne važi samo za žene već i za njih. Osušeno seme u penisu može izazvati neprijatnost, ali i problem prilikom sledećeg mokrenja