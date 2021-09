Postoje 4 faze erekcije, ako ih nemate možda postoji problem

Nije svaka erekcija ista, odnosno penis je kod seksualnog odnosa nekad više, a nekad manje čvrst. Ipak, ako se više puta ponavlja da ne dolazi do pune erekcije, muškarci bi trebali da obrate pažnju na to jer može ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme, piše The Independent.

Oko 52 odsto muškaraca starosti od 40 do 70 godina iskuse erektilnu disfunkciju, ali danas i sve više mlađih muškaraca pati od tog problema.

Najčešći uzroci erektilne disfunkcije do 40. godine su stres, prekomerno uživanje u alkoholu, cigaretama i drogi, narušeno samopouzdanje, ovisnost o pornografiji i problemi u ljubavnom odnosu.

Kod starijih je situacija nešto drugačija, odnosno okidači su često fiziološki – povišene razine šećera u krvi, manjak spolnog hormona testosterona, povišen krvni tlak, problemi s krvnim žilama.

Četiri stepena erekcije

Biofarmaceutska fima Fajzer razvila je jedinstvenu skalu erekcije po stepenima kako bi pomogli muškarcima, njihovim partnerkama i lekarima u dijagnozi problema.

Stepen 1. – sunđer (Iako je veći nego u stanju potpune opuštenosti, penis je i dalje mekan te je penetracija nemoguća)

Stepen 2. – oguljena banana (Penis je nešto tvrđi i podignutiji, ali nedovoljno za penetraciju)

Stepen 3. – neoguljena banana (Penis je dovoljno tvrd za penetraciju i podignut, ali ne u potpunosti tvrd)

Stepen 4. – krastavac (Penis je potpuno tvrd i podignut u punoj svojoj dužini)

Kod seksa, ako taj dan već nije došlo do ejakulacije, u normalnom stanju bi muškarac trebao postići četvrtu fazu. Ako tokom seksa dostigne samo treću fazu, a povremeno dolazi do ‘pada’ i prelaska u drugu fazu pa se to ponavlja kroz više odnosa, moguće je da postoji problem.

Kod utvrđenog problema potrebno je napraviti kompletnu krvnu sliku, uključujući hormone štitne žlezde, holesterol i nivo testosterona i šećera u krvi. Daljim pregledima mogu se isključiti problemi s krvnim sudovima, pritiskom i srcem.

Kod blažih problema pomaže već i mršavljenje, usvajanje zdravih životnih navika poput vežbanja, i izbegavanje cigareta, alkohola i opojnih tvari.

Kod većih problema koriste se razni lekovi poput Viagre, Cialisa… Oni omogućavaju bolji protok krvi u penis, a ako je problem u niskom testosteronu, on se nadomešta dodacima tog polnog hormona.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.