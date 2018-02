Problemi s kožicom penisa

Fimoza je urođeno stanje kada se kožica ne može prevući preko glavice penisa. Kod dečaka mlađih od četiri godine, to je normalno stanje. Kod starijih dečaka i odraslih muškaraca kožica treba da se lako i bezbolno prevuče preko glavice penisa. Fimoza obično nije bolna, ali može da prouzrokuje otežano mokrenje, ili čak nemogućnost mokrenja, ukoliko potpuno zatvori spoljni otvor mokraćne cevi. Takođe, može izazvati infekciju glavice penisa, a u ekstremnim slučajevima i rak glave penisa.

Dijagnoza je vrlo jednostavna, a stanje se leči hirurškom intervencijom pod lokalnom anestezijom. Kožica se obreže (obrezivanje). Operaciju treba da vrši isključivo lekar urolog ili hirurg.

Parafimoza je stanje kada se kožica povuče i ostavi iza glavice penisa. Ovo stanje uzrokuje otok glavića i kožica se više ne može vratiti natrag. To je stečeno stanje koje može nastati prilikom urološkog pregleda, kada lekar zaboravi da vrati kožicu penisa, ili posle kateterizacije, kada takođe doktor ne vrati kožicu penisa u prirodno stanje. Stanje je veoma bolno i rešava se hirurški, i to ili obrezivanjem ili samo zasekom (incizijom) kožice, pri čemu dolazi do smanjenja otoka i kožica se posle toga može vratiti u prvobitnu poziciju. I ovde intervenciju mora da uradi isključivo lekar urolog ili hirurg.

Adhezija kožice penisa označava stanje kada je unutrašnji list kožice penisa slepljen sa sluznicom glavice penisa. Javlja se kod gotovo svih novorođenih dečaka i potpuno je bezbolno. Najčešće ne ometa normalno mokrenje. Ukoliko se ne reaguje na vreme, postoji mogućnost da se pretvori u fimozu.

Trebalo bi, naime, obučiti roditelje da posle svakog kupanja deteta pokušaju da kožicu povuku preko glavice penisa. Ukoliko je to nemoguće, lekar treba da specijalnom sondom oslobodi kožicu penisa od glavice i posle toga instruira roditelje da kožicu povlače svakodnevno. Što se ranije počne sa tim, to su manje šanse da dete kasnije ima problema.