Ginekolog otkriva šta smete, a šta NE smete raditi u trudnoći

Većina žena tokom trudnoće, a naročito tokom prve trudnoće, ima ogromnu listu sa pitanjima o trudnoći i detetu. Te iste žene kada dođu kod ginekologa ili kasnije kod pedijatra „zaborave šta su htele da pitaju“.

Dr Hajder Rupe, poznati američki ginekolog i publicista, navela je najčešća pitanja i dala odgovore na njih:

Može li žena da ima seksualne odnose tokom trudnoće?

Da – ukoliko nema vaginalno krvarenje ili ukoliko joj ginekolog nije savetovao uzdržavanje od seksa na osnovu specifičnih komplikacija. Sve dok nije „prsnuo vodnjeak“ i dok nema fizičkih neugodnosti tokom snošaja, seksualni odnosi su mogući.

Može li trudnica da ide na koncert?

Umereno glasna muzika sa koncerta neće uzrokovati oštećenja bebe niti će smetati bebi. Postoji pet slojeva abdominalnog zida i par centimetara mišića u uterusu pre nego zvuk dospe do bebe. Beba lebdi-pliva u vodi (plodova voda). Naravno, prejaka buka može smetati i „običnom čoveku“, a kamoli trudnici, jer prejaki zvuci unose nervozu.

Mogu li trudnica spavati na leđima?

Do dvadesete nedelje trudnoće spavajte kako vam je najprikladnije, ali nakon dvedesete nedelje, preporučuje se da spavate okrenuti na bok. Dok materica raste, ona može vršiti pritisak na venu koja vraća krv u srce kada ste na leđima. To može dovesti do vrtoglavice. Nema potrebe da paničite ako se budete probudili na leđima i osećate ubrzane otkucaje srca ili vrtoglavicu – samo se jednostavno okrenite na bok.

Mogu li piti pića sa kofeinom kada sam trudna?

Da. Većina trudnica izgubi ukus kafe u prvom tromesečju. Do 200 mg kofeina dnevno je sigurno u trudnoći. To su otprilike 2 male čaše kafe dnevno.

Mogu li piti vino kada sam trudna?

Ne preporučuju se alkoholna pića u trudnoći, jer nema sigurne dozvoljene količine alkohola u trudnoći.

Mogu li koristiti masažu, manikir i pedikir kada sam trudna?

Masaža, manikiranje ili poseta pedikiru su dozvoljeni uz ograničenu upotrebu hemikalija koje mogu smetati pojedinim trudnicama. Kao i kod spavanja, trudnicama se ne savetuje duže ležanje na leđima, tako da možete jednostavno ležati na stranu tokom masaže. Budite svesni da mnogi terapeuti ili maseri neće obavljati masažu u prvom tromjesečju, mada sa medicinskog stanovišta nema razloga protiv toga.

Mogu li putovati kad sam trudna?

Ako nemate komplikacije u trudnoći, onda je bezbedno putovati do 28 sedmice na međunarodnim letovima i 35 nedelja na domaćim letovima avionom. Kada ste trudni, imate veći rizik od pritiska na grudni koš od sedenja tokom dužeg vremenskog perioda. Zato tokom putovanja treba ustajati i hodati nakon dva sata puta.

Tokom trudnoće izbegavajte dugotrajna putovanja ili putovanja u bilo koju zemlju u kojoj postoji aktivni virus Zika ili gde vladaju neke virusne infekcije.

Mogu li koristiti botoks tretmane kada sam trudna?

Postoje ograničeni podaci o bezbednosti botoksa u trudnoći. Najverovatnije nije štetno, ali nije vredno truda i rizika dok ste trudni.

Mogu li farbati kosu kad sam trudna?

Bojenje kose u svetlije ili tamnije nijanse tokom trudnoće je uglavnom bezbedno. Ogromne količine boje (posebno nekvalitetne) ili često farbanje kose se ipak ne preporučuju. Obratite se lekaru ili pročitajte detaljno uputstvo na etiketi kako biste potvrdili da su određene hemikalije bezbedne.

Mogu li koristiti sprejeve kad sam trudna?

Nije uvek bezbedno kada udišete hemikalije tokom prskanja tela ili odeće (vidite šta taj sprej sadrži i da li vam miris smeta), ali kreme i losioni za sunčanje smatraju se bezbednim u trudnoći.

Mogu li koristiti vosak za depilaciju kad sam trudna?

Depilacija u principu ne smeta trudnoći, vodite računa ako je vaša koža osetljivija, tako da je depilacija možda još bolnija kada ste trudni. Pacijentkinje se obično, nepotrebno, izvinjavaju ginekologu što imaju tokom trudnoće dlake na genitalijama ili pod miškama. Depilacija uopšte nije neophodna tokom trudnoće i dlake ne smetaju ni trudnici ni bebi pa ne treba insistirati na tome.

Mogu li ući u vruću kadu kad sam trudna?

Uz povišenu temperaturu kupke u ranoj trudnoći moguće su, mada veoma retko, neke komplikacije. Preporučujemo da izbegavate vruće kade, električne pokrivače, vruće kupke i saune do dvadesete nedelje trudnoće. Ukoliko imate groznicu ili povišenu temperaturu, obratite se lekaru zbog uzimanja antipiretika radi smanjenja temperature. Kičma se u potpunosti formira u dvadesetoj nedelji trudnoće, tako da vrele kupke ne bi trebalo da uzrokuju bilo kakve probleme bebi.

U kasnijoj trudnoći mnoge žene mogu lako osetiti vrtoglavicu, tako da treba biti oprezan pri ulasku u kupatilo. Vruće telo od vežbi ili od kupke u ranoj trudnoći nije povezano sa bilo kojim oštećenjem ploda.

Mogu li popravljati zube kada sam trudna?

Loša zubna higijena je povezana sa komplikacijama u trudnoći. Redovne stomatološke procedure preporučuju se u trudnoći. Lokalni anestetik i azotni gas sigurni su u trudnoći.

Jedine mere predostrožnosti bile bi da se izbegava vađenje zuba ili stomatološke inervencije sa dosta krvarenja, tako da takve procedure treba odložiti.

Mogu li plivati u jezeru, bazenu, moru ili okeanu kada sam trudna?

Plivanje je odličan oblik vežbanja tokom trudnoće. Sve dok je telo sigurno za plivanje uopšte, sigurno je u trudnoći. Izbegavajte zagađene ili brze i duboke vode za kupanje koje se ne preporučuju ni osobama koje nisu trudne.

Mogu li da skačem u vodu ili da se bavim sličnim aktivnostima kada sam trudna?

Izbegavajte bilo kakve aktivnosti sa intenzivnim kretanjima ili aktivnosti koje mogu dovesti do rizika od traume abdomena.

Mogu li da podignem ruke preko glave tokom trudnoće?

Ova priča starih žena je bila dugo vremena aktuelna, ali se poslednjih godina retko pominje. Podizanje ruku ne smeta bebi, bez obzira na to šta vam je rekla vaša tetka ili baka.

Napomena

Naravno, trudnoća svake žene je jedinstvena. Iako su odgovori koje smo naveli sa veoma malim rizikom, uvek morate razgovarati sa svojim doktorom o tome šta je najbolje za vas i vašu trudnoću.