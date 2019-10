10 saveta čuvenog psihijatra: Kako da sačuvate mentalno zdravlje

Za mnoge ljude posao je smisao života. Ali, upravo to može da bude vaš tihi ubica. Da bismo živeli, moramo da zarađujemo, ali nije poenta da život provedemo nervozni, nesrećni i na kraju bolesni, kaže stručnjak

U životu svakog čoveka prisutni su problemi, a retki su oni koji nikada ne iskuse teška razdoblja. U tim trenucima najgore je pustiti da vas problemi uvuku u vrtlog negativnosti i depresije.

„Morate da se trudite da u baš svakoj situaciji pronađete nešto pozitivno i nešto što će učiniti da se osećate bolje“, kaže čuveni britanski psihijatar dr Maks Pemberton.

Nakon dugogodišnje prakse i rada sa pacijentima, on otrkiva 10 stvari koje će vam pomoći da sačuvate mentalno zdravlje. U pitanju su proverene metode koje su dosta pomogle njegovim pacinetima i učinile ih srećnijima.

1. Prestani da brineš, jer uvek će biti nekog razloga za brigu i anksioznost

„Kada bismo brinuli o svemu što bi eventualno moglo da se dogodi, ne bi nam ostalo vremena ni za šta drugo. Jedan od mojih pacijenata stalno je brinuo. Da bih mu pomogao da prevaziđe tu svoju opsesiju, napravio sam spisak svih stvari na koje se žalio tokom naših razgovora. Zajedno smo prošli kroz celu listu i on je konačno zaključio – nijedan o njegovih zamišljenih negativnih scenarija nije se ostvario!“

2. Da li ste stvarno ljuti zbog onoga zbog čega mislite da ste ljuti?

„Jedna pacijentkinja konstantno se ljutila na muža zato što neće da pere sudove, zbog čega su se stalno svađali. Predložio sam joj da kupe mašinu za pranje posuđa, ali rekla je da to neće pomoći. Naravno da neće, kad je pravi razlog nešto sasvim drugo. Kada sam to rekao, rasplakala se i priznala – ona zapravo misli da njen muž nije više zainteresovan za nju pa ga je kažnjavala besmislenim svađama.“

3. Budite ljubazni prema sebi

„Iako radim sa ljudima dugi niz godina, i dalje sam šokiran kako ljudi umeju da budu zli sami prema sebi. Ljubaznost zahteva isto onoliko truda koliko i negativan sav. Zašto onda umesto trovanja samog sebe ne pređemo na ljubaznost i poštovanje sebe?“

4. Budite ljubazni prema drugima

„Prestanite da brinete o tome šta drugi rade, šta govore i šta oblače. Prestanite da ih krivite. Pokušajte da negativne misli o nekoj osobi pretvorite u pozitivne. Obratite pažnju kako će vam raspoloženje nakon toga biti bolje. Biti fin nije tako teško!“

5. Pronađite novi posao

„Za mnoge ljude posao je smisao života. Ali, upravo to može da bude vaš tihi ubica. Tokom karijere video sam mnoge kojima je ispunjavanje poslovnih obaveza na silu izazvalo veliku štetu i bol. Nezadovoljstvo na poslu odražava se na sve druge aspekte u životu. Da bismo živeli, moramo da zarađujemo, ali nije poenta da život provedemo nervozni, nesrećni i na kraju bolesni. Nemojte stati sve dok ne pronađete posao od kojeg u isto vreme možete da živite, ali i da u njemu uživate.“

6. Prihvatite ljude onakve kakvi jesu i krenite dalje

„Pokušaji da promenimo nekoga uzimaju mnogo vremena, snage i energije. Razbesne nas i najmanje sitnice u nečijem ponašanju… Da biste se toga rešili, morate jednostavno da naučite da prihvatite ljude onakvim kakvi jesu. U suprotnom ćete završiti iscrpljeni, nesrećni i i dalje besni na iste one sitnice u ponašanju koje se retko kod koga mogu zaista trajno promeniti.“

7. Prestanite da govorite da je sve u redu

„Kad je sve loše, recite to naglas. Nemojte bežati ni od sebe ni od problema, ponavljajući kako je sve u redu i kako ste dobro, ako zapravo ništa od toga nije istina. Otvorite se bliskim ljudima i pokušajte da nađete rešenje. U suprotnom, period poricanja jednom mora da prođe, kada obično dolazi bolno vraćanje u realnost.“

8. Recite Ne

„Samo to uradite. Pokušajte. Obratite pažnju kako će se osećati kada konačno kažete Ne na nešto što zaista želite da odbijete. Uživajte u slobodi i olakšanju koje će vam tako jednostavna reč doneti!“

9. Nemojte da ćutite

„Svaka osoba na svetu treba da ima makar jednu osobu sa kojom će deliti najdublja osećanja i misli. Ipak, mnogi se odlučuju da sve zadrže za sebe, a to vam je najbrža prečica do moje ordinacije, i to u poslednjem trenutku – kada negativne misli osvoje čitav vaš um.“

10. Recite voljenima koliko ih volite

„Zvuči surovo, ali je istina – neko od ljudi koje mnogo volite sutra se možda neće probuditi. Nemojte kriti osećanja. Ne stidite se da priznate ljubav. Jasno i glasno dajte voljenima do znanja koliko su vam važni i koliko ih volite. Iskoristite priliku dok je još imate. I sami ćete biti srećniji kada osetite da baš nijedno osećanje ne krijete od bliskih ljudi“.