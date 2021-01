4 saveta u borbi protiv anksioznosti

Stresne situacije mogu dovesti do nelagode i anksioznosti.

1. Dišite

Tokom nadolazećeg napada panike svi zaboravimo na disanje i to dovodi do fizičkih simptoma panike. Kako biste se u stresnim situacijama smirili prvo u sebi izbrojte do pet i pritom duboko udahnite, zatim zadržite vazduh i u sebi izbrojte do 4 i potom polako ispuštajte vazduh kroz nos brojeći do 5.

2. Potražite pomoć stručnog lica

Ukoliko ne pomognu jednostavne, svakodnevne vežbe i svoje strahove ne možete da kontrolišete, a oni takođe utiču i na vaš fizički aspekt zdravlja, obavezno se obratite stručnom licu.

3. Igranje sa ljubimcem

Ljubimci imaju unutrašnji osećaj kada sa nama nešto nije u redu, i uvek će prići da se mazite i igrate. Igranje sa ljubimcima smanjuje stres i prema nekim istraživanjima, samo 10 minuta druženja sa njima umanjuje količinu hormona stresa.

4. Zapitajte se šta je uzrok strahova

Kada su strahovi u pitanju, teško je ostati racionalan na tom polju, ali potrebno je da smanjite količinu iracionalnih strahova i misli koji nam odmažu u pokušaju da se smirimo. Potrebno je da u takvim stesnim situacijama postavljate sebi pitanja: Kolika je mogućnost da se dogodi ono od čega strahujem; kolika je verovatnoća da će sve zapravo biti u redu, da li su moji strahovi opravdani, da li sebi pomažem ili odmažem ovolikim strahom?

