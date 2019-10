Naučnici tvrde: Potiskivanje tuge i ljutnje dovodi do ovih bolesti!

Američko istraživanje pokazalo da čuvanje emocija u sebi uništava naše zdravlje

Mnogi ljudi misle da je nekad u životu bolje prećutati nego ulaziti u sukobe. Međutim, jedna studija je pokazala da to ostavlja štetne posledice po naše zdravlje.

Istraživanje predstavljeno u Čikagu analiziralo je 304 žene, ultrazvukom njihove arterije, ali i kako se ponašaju u intimnim vezama.

Rezultati su pokazali kako je potiskivanje emocija bitno utiče na zdravlje srca i stvara brojne druge poteškoće. Takođe, akumulira se stres, a s vremenom može doći i do agresije ili depresije.

Držanje svih osećanja u sebi zbog izbegavanja sukoba bitno utiče i na kardiovaskularne komplikacije. Ljudi koji su to radili su imali nakupljeni plak (zadebljano područje koje se nakuplja na stenkama arterija) u glavnim arterijama, što povećva rizik od moždanog udara ili uzrokovati druge probleme.

Psihoterapeut Emili Roberts otkriva sve negativne posledice potiskivanja negativnih emocija.

„Kada god osećate ljutnju, frustraciju ili tugu, a potiskujete ih, vi stresirate svoje telo. Tada može doći do visokog nivoa hormona stresa, a to vodi do smanjenog imuniteta i lošeg razmišljanja. S vremenom stres vodi i do dijabetesa, problema s pamćenjem, agresijom i depresijom“, kaže ona i dodaje:

Kada pokušavate da potisnete svoje osećanja ili ih ignorišete stvarate sve veći stres organizmu koji se kasnije manifestuje u obliku raznih bolesti.“