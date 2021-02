Sjajne tehnike za oslobadjanje od stresa

Trikovi za trenutno opuštanje – 5 načina kako da se oslobodite stresa!

U današnje vreme kada smo okruženi stresom sa svih strana jako je važno naći mir u sebi i naći vremena za opuštanje. Akumulirani stres može dovesti do raznih bolesti, tako da zatvorite oči, udahnite duboko i potom pročitajte kojih 5 načina su najbolji borci protv stresa.

1. Vežbe disanja

Jedan od načina na koji možemo smanjiti ankcioznost i stres jeste kontrolisanje našeg disanja. Stres može dovesti do plitkog i brzog disanja što dovodi do povećanja ankcioznosti.Budite svesni svog disanja.Dišite duboko i polako. Pranajama disanje iz joge, dovodi do smanjenja krvnog pritiska i povećanog dotoka kiseonika.Svesno disanje nas čini prisutnim u trenutku i skreće pažnju sa negativnih misli.

2. Vežbe vizualizacije

Odličan način da se opustite je da vizualizujete da se nalazite na plaži i da slušate zvuk talasa. Probajte da zamislite miris mora. Vežbe vizualizacije su dobar način za skretanje fokusa.

3. Izbegavajte stvari koje vam stvaraju stres

Idite u šetnju,izbegavajte ljude koji vam oduzimaju energiju, napravite kupku, izdvojte vreme za sebe.

4. Ne shvatajte sve suvise ozbiljno

Slušajte omiljenu muziku, družite se sa pozitivnim ljudima koji vas insprišu, meditirajte.

5. Posmatrajte život kao igru

Ako nešto ne možete da promenite, nemojte brinuti oko toga.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.