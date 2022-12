Ako primetite ove promene u svom zdravlju, smanjite unos mesa, jedete ga previše

Prekomeran unos mesa može izazvati štetne procese u organizmu, jer povećan unos proteina ima negativne posledice po zdravlje. Moguće je i da ne podnosite dobro meso, ili da ste netolerantni na njega, piše Business Insider.

U tom slučaju možete uzimati proteine iz druge hrane.

Ovo je deset znakova da jedete previše mesa:

1. Dehidratacija – Ako jedemo mnogo mesa, telo će početi da sagoreva sopstvene rezerve masti, razbijajući ih na male komadiće – ketone. Povećana količina ketona u organizmu utiče na pojačan rad bubrega koji troše mnogo vode. Rezultat ovog procesa je dehidracija.

2. Umor i vrtoglavica – Velika količina proteina može izazvati osećaj umora. Iako se povremeno može pojaviti, stručnjaci sa klinike Mejo smatraju da je to direktna posledica smanjenog unosa ugljenih hidrata. Ako vas prati i žgaravica, to je jasan znak da vaš organizam ne podnosi najbolje meso i da je potrebno dugo da ga preradi. Ako se posle mesnog ručka na poslu osećate loše i to ometa vaš posao, bolje je da zamenite meso lakšim ručkom.

3. Nadimanje – Ako primetite da ste naduvani posle mesa, to je jasan znak da telo nije u stanju da tu hranu preradi kako treba. Ako se generalno osećate loše nakon što jedete meso, pokušajte da ga izbacite na kratko da vidite da li će vam biti bolje.

4. Glavobolja – Smanjeni unos ugljenih hidrata takođe može izazvati glavobolju, a glavobolja se pogoršava sa povećanjem razlike između unosa ugljenih hidrata i proteina.

5. Lupanje srca – Odnosi se na jak, nepravilan ili ubrzan srčani ritam, koji je uzrokovan, između ostalog, zbog previše proteina.

6. Kamen u bubregu – Unošenjem proteina u organizam preko crvenog ili belog mesa unosimo i povećanu količinu azota. Rezultat je stvaranje viška kalcijuma, koji telo pokušava da izbaci preko bubrega.

7. Slabost – Klinika Mejo upozorava da smanjeni unos ugljenih hidrata i povećan unos proteina otežavaju rad mišićne mase u telu i da se stvara opšti osećaj slabosti.

8. Zatvor – U grupu ugljenih hidrata spada i vlaknasto povrće poput mahunarki koje poboljšavaju rad creva. Sa povećanim unosom proteina u organizam, telo teže razlaže belančevine, stolica je tvrđa i lakše dolazi do zatvora. Pored toga, komadi crvenog mesa koji su bogati mastima takođe mogu izazvati zatvor. Masti treba mnogo više da se razgrade, ali ponekad uzrok za neke može biti velika količina gvožđa u mesu.

9. Dijareja – Još jedan neželjeni efekat prečestog jedenja mesa i mesnih proizvoda je dijareja.

10. Loš zadah – To je znak da vaše telo teško obrađuje meso. Ako se meso ne može dobro svariti, to će uticati na vaš dah, kao i na druge telesne mirise.

