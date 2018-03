Kako zaustaviti „ringišpil u glavi“?

Svakome se bar nekad zavrtelo u glavi, a nekima se to dešava prilično često. Zato, ako patite od čestih vrtoglavica, nije loše znati kako da ih ublažite, kao i prateće tegobe (mučnina, povraćanje…).

Naravno, ne bi bilo loše ni znati na kakvu to bolest ukazuju česte vrtoglavice; međutim, to nije lako odrediti, jer vrtoglavica može da bude simptom stotinak bolesti ili poremećaja, tako da su za otkrivanje uzroka neophodni pregledi kod nekoliko specijalista, kao i nekoliko vrsta nalaza.

Ipak, postoje neke stvari koje mogu pomoći svima ili skoro svima koji pate od vrtoglavice, bez obzira na uzrok.

Hladne obloge na glavi i što više mirovanja i ležanja obično pomažu, a dužinu trajanja vrtoglavice može da skrati to što ćete držati oči otvorene i gledati u jednu tačku. Kafu, alkohol i pušenje, kao i pržena i masna jela, trebalo bi izbegavati, jer sve to utiče ili na sužavanje ili na oštećenje krvnih sudova, a do vrtoglavice dolazi kod osoba s nedovoljno elastičnim krvnim sudovima, koji onemogućavaju normalan protok krvi kroz mozak, kao i dovoljno brzo adaptiranje iz sedećeg ili ležećeg položaja (kada je dobar deo krvi u nogama) u uspravan položaj (kada bi trebalo da se ubrza protok krvi u mozgu).

Kakvu hranu treba uzimati? Onu koja se lako vari, i to sa što manje soli. Čest prateći problem koji imaju oni s vrtoglavicama su i mučnina, povraćanje, ošamućenost i hladan znoj – tu jako lepo može da pomogne đumbir (može kao čaj ili narendan kao dodatak jelima), umesto antihistaminika i sličnih lekova iz apoteke, koji se uglavnom daju u ovakvim situacijama. Đumbir, za razliku od njih, ne izaziva neželjene nuspojave, plus i pospešuje varenje.

Još neke namirnice koje se preporučuju u ovakvim situacijama su med umesto šećera (pod pretpostavkom da niste alergični na njega ili vam nije iz drugih razloga zabranjen), kao i kukuruzni ili ražani hleb umesto pšeničnog – bolje kukuruzni, a ražani samo povremeno, jer može da optereti u većim količinama, dok je hrana od kukuruznog brašna odlična za krvne sudove.