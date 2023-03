Namirnice koje su ključne za zdravlje srca i kostiju: Pojedite svaki dan barem porciju

Vitamin K je vitamin rastvorljiv u mastima, koji telo lako apsorbuje, i isporučuje hranjive materije preko molekula masti. Najčešći oblici vitamina K su vitamin K1 i vitamin K2. Oba su neophodna, ali nauka tek treba u potpunosti da utvrdi njihove razlike.

Vitamin K ima ključnu ulogu u nastanku krvnih ugrušaka. Autori istraživanja iz 2019. godine otkrili su da su telu potrebni različiti proteini za koagulaciju, a vitamin K je neophodan za funkcionisanje mnogih od ovih proteina, koji se nazivaju proteini zavisni od vitamina K. Istraživanje je pokazalo i da je unos dovoljno vitamina K kroz ishranu povezan sa znatno manjim rizikom od koronarne bolesti srca, piše B92.

Kako vitamin K može unaprediti zdravlje srca?

Vitamin K je vrlo važan za održavanje zdravlja srca. Utvrđeno je da nedostatak ovog vitamina ubrzava taloženje kalcijuma u ​​krvnim sudovima i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Vitamin K ima antiinflamatorno svojstvo, što sprečava napredovanje ateroskleroze i kasniju kalcifikaciju krvnih sudova.

Koja je njegova uloga u zdravlju kostiju?

Nedostatak vitamina K dovodi do vrlo visokog rizika od preloma kostiju, posebno u kostima kuka. On takođe aktivira i nekoliko proteina koji pomažu u ponovnoj mineralizaciji zuba i to sprečava stvaranje karijesa.

U idealnoj varijanti, odraslima je potrebno oko 100-300 mikrograma vitamina K2 dnevno. Njega ima u zelenom lisnatom povrću, posebno spanaću, brokoliju i zelenoj salati. Šargarepa takođe sadrži vrlo veliku količinu vitamina K. Ovo povrće treba konzumirati svakodnevno, kako bi se povećao nivo vitamina i vlakana u ishrani.

Savetuje se da, kako biste unosili dovoljno vitamina K u organizam, u ishranu uključite dosta zelenog povrća, voća, životinjskih proizvoda i probiotičke hrane. Kelj, spanać, zelje repe, prokelj i zelje maslačka su neke od najboljih zelenih biljaka koje sadrže vitamin K1. Fermentisana hrana poput kiselog kupusa takođe nudi vitamin K2. Životinjski proizvodi, kao što su mlečni proizvodi s visokim sadržajem masti i žumance, takođe obezbeđuju vitamin K2.

