Šta se dešava ako ne menjate gaćice svaki dan? Ovo mogu da budu posledice, upozorava ginekolog

Svakodnevno menjanje donjeg veša jedno je od najvažnijih higijenskih pravila. Međutim, studije pokazuju da ne nose svi čiste gaćice svaki dan. Kako se ispostavilo, ova naizgled trivijalna stvar može dovesti do ozbiljnih posledica, piše Najžena

Ljudi koji ne menjaju donji veš svaki dan kažu da se time štedi vreme i novac. Smanjuje se učestalost pranja odeće. Međutim, ovi pozitivni efekti nisu ništa u poređenju sa potencijalnim opasnostima ako ne promenite donji veš.

– Prljav donji veš je plodno tlo za gljivice i bakterije. Takođe gaće su često zagađene fekalijama. Nos se navikava na miris sopstvenog tela, pa se miris ponekad ne oseća – objašnjava Šeri A. Ross, ginekološkinja iz Kalifornije.

Drugi problem su akne. Nošenje donjeg veša zadržava znoj, prljavštinu i bakterije, ostavljajući ih blizu vaše kože. To može dovesti do neprijatnog mirisa ili začepljenja pora, što zauzvrat može dovesti do izbijanja bubuljica i akni.

Nošenje istog donjeg veša nekoliko dana takođe povećava rizik od iritacije genitalija i infekcije. Svakodnevno menjanje donjeg veša sprečava nakupljanje znoja, bakterija, prljavštine i ulja. Međutim, mogu postojati situacije u kojima bi menjanje donjeg veša trebalo da bude češće. Preporučuje se u slučaju povećane fizičke aktivnosti. Temperatura je takođe važan faktor. Što je veća, više bismo trebali razmisliti o promeni donjeg veša više od jednom dnevno.

Ponekad se možemo naći u situaciji da neko vreme ne možemo da peremo veš. Ako se to dešava povremeno, ne bi trebalo biti previše štetno. Međutim, ako znamo da ćemo iz nekog razloga biti primorani da nosimo isto rublje mnogo dana zaredom, vredi se pobrinuti da bude dobrog kvaliteta, odnosno od pamuka ili drugih prirodnih tkanina. Plastično donje rublje, nošeno još nekoliko dana, pravi je raj za patogene bakterije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.