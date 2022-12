Kako benzinska pumpa zna kada je rezervoar pun? Evo ovako (VIDEO)

Možda ste se zapitali kako se pumpa na benzinskoj pumpi sama isključuje nakon što napunite rezervoar za gorivo benzinom. Ukoliko ste radoznali da saznate kako funkcionišu neke stvari na koje nailazite svakodnevno a nisu vam baš najjasnije, evo odličnog objašnjenja.

Video koji je postavio jutjuber Stiv Mold pokazuje kako sistem funkcioniše i fascinantniji je nego što smo očekivali.

Baš kao i Stiv, pretpostavili smo da je pumpa verovatno koristila neki oblik električnog senzora da otkrije kada je gorivo stiglo do vrha mlaznice pumpe ili tako nešto, ali zapravo postoji nekoliko zanimljivih mehanizama.

Na video-snimku se prikazuje poprečni presek mlaznice pumpe za gorivo tako da možete videti unutrašnje funkcionisanje, a Mold je takođe napravio nekoliko različitih modela kako bi bolje ilustrovao svaki deo pumpe.

Jedna od glavnih karakteristika pumpe koju možda nikada ranije niste primetili je mala rupa koja se zove Venturijev senzor. Iako to zvuči kao prilično visokotehnološko ime za električnu komponentu, to je zapravo potpuno fluidan mehanički senzor, koji funkcioniše tako što koristi Venturijev efekat. Mold pokazuje kako funkcioniše Venturijev efekat u videu, koristeći Venturijevu cev.

Oni pokazuju kako vazduh koji prolazi kroz cev koja se sužava u sredini doživljava smanjenje pritiska, što usisava tečnost ispod sebe – ovo je takođe slično načinu na koji motor sa karburatorom meša vazduh sa gorivom na putu do komora za sagorevanje.

Za potpuno objašnjenje kako se pumpa sama isključuje kada gorivo dođe do kraja mlaznice, pogledajte video. Pokušali bismo to sami da objasnimo, ali Stivovi vizuelni prikazi i jasna objašnjenja najbolje pokazuju kako sve to funkcioniše.

