Ne radite ovo kada upalite auto: Možete da uništite motor

Automehaničar je upozorio na čestu grešku koju mnogi vozači prave…

Vlasnici benzinaca i dizelaša mogli bi da dovedu svoja vozila u ozbiljnu opasnost ako naprave ovu grešku kada sednu za volan.

Automehaničar Skoti Kilmer je otkrio da bi vozači mogli da skrate vek ulja u svojim automobilima ostavljajući automobil u praznom hodu.

On je upozorio da bi ostavljanje upaljenog motora moglo dovesti do toga da vodena para nema gde da izađe. Tada ostaje zaglavljena u motoru i zbog toga se ulje brže troši.

„Kada sagorevate benzin, koji nije ništa drugo do ugljenik i vodonik, jedan od nusproizvoda je vodena para. Zato kada ujutru upalite automobil, često ćete videti kako voda kaplje. To je normalno, to je proizvod sagorevanja benzina u Zemljinoj atmosferi“, objasnio je Skoti na svom Jutjub kanalu.

Prazan hod smanjuje životni vek ulja

„Kada automobil radi u praznom hodu, mnogo te vode ostaje samo u motoru i ulju. Ali kada se vozite autoputom brzinom od 112 kilometara na sat, zagreje se, duva vetar i sve to ispari“, dodao je on.

„Horni hod smanjuje životni vek ulja. Ako se na auto putu vozite 112 kilometara na sat, možete menjati ulje na svakih 16.000 kilometara ako želite“, otkrio je automehaničar, prenosi Net.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.