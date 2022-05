Ova navika je „smrt“ za automobile

Čak i oni vozači koji pažljivo održavaju automobil imaju neke navike kojima nesvesno oštećuju svoje „ljubimce“.

Jedna od takvih navika jesu česte vožnje na kratkim destinacijama.

Mnogi od nas, naviknuti na vožnju, a odviknuti od pešačenja, čak i do najbliže prodavnice, do trafike ili do obližnje pekare odlazime kolima, a to može skupo da košta svakog vozača jer ovakve kratke a česte vožnje nimalo ne prijaju motoru našeg vozila.

Naime, tokom prelaska kratkih destinacija od stotinak metara, motor ne dostiže radnu temperaturu, a to može da dovede do ozbiljnih kvarova. Vlaga ne stiže da ispari i meša se sa uljem, a stvaraju se i naslage nečistoća na EGR ventilu i drugim delovima motora.

Posledice i kvarovi mogu biti različiti

Posle nekog vremena može se stvoriti skrama na poklopcu za dolivanje ulja. Tada ulje ozbiljno počinje da gubi svoja mazivna svojstva i treba ga hitno zameniti.

Prilikom vožnji na kratkim destinacijama takođe može da dođe do mešanja ulja i goriva, a u tom slučaju dolazi do promena na ulju koje se mogu videti čak i golim okom.

Da biste otkrili da li je sve u redu možete da omirišete šipku za merenje i ukoliko ne osetite miris goriva, sve je u redu.

Ukoliko imate indikator, poželjno je da tokom vožnje pratite temperaturu motora. Iz motora koji dostigne radnu temperaturu, kondenzacija isparava, međutim, u vozilima koja se voze na kratkim relacijama to se neće desiti i u njima će se vremenom akumulirati sve veća količina vode i goriva u karteru.

Ulje zbog toga gubi svoja svojstva i nije u stanju da ispuni svoju funkciju, što dovodi do oštećenja motora, pa čak i do ozbiljnih problema.

Rešenje je, naravno, jednostavno. Kada god sledeći put pomislite da se „odbacite“ kolima do prodavnice ili trafike, bolje se opredelite da tamo odete peške. Zdravije je i za vas, ali i za vaš automobil. Takođe, poželjno je i redovno vršiti kontrolu ulja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.