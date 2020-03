Pogađate li koji je AUTO GODINE u Evropi? (foto)

View this post on Instagram

El Nuevo #Peugeot208 cautiva con su silueta distintiva y deportiva, destaca con su i-Cockpit inédito y sorprende con la posibilidad de elegirlo gasolina, diésel o eléctrico. __________________ #peugeot #peugeotbarcelonabadal #peugeotbarcelona #barcelona #208 #utilitario #unboringthefuture