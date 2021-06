Putinova nova limuzina od 200.000 evra (foto)

Nova limuzina Vladimira Putina uskoro će se naći na gradskim ulicama. Vredna 200.000 evra (245.000 dočara), predstavlja ruski odgovor „rols-rojsu“ i „bentliju“.

Proizvodi se u ruskom pogonu „Aurus“ od 2013. godine, ali tek sada je počela serijska proizvodnja i to u saradnji s ruskom kompanijom „Nami“, kako bi se smanjio uticaj zapadnih brendova.

„Aurus“ je predstavio dva luksuzna automobila tokom 2019. godine na Moto-šouu u Ženevi, a to su „senat S-600“ i „senat limuzina L-700“.

Predstavljeni modeli bazirani su na „unifid-modular platformi“, koju su zajednički razvile kompanije „Aurus“ i „Nami“.

Limuzinu pokreće motor 4,4 V-8, razvijen u saradnji sa „Poršeom“.

Motor ima devet brzina i pogon na sva četiri točka, a u kompaniji tvrde da ovaj model automobila za šest sekundi može dostići brzinu od 100 kilometara na čas.

