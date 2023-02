U nekim zemljama sigurnosni pojas nije obavezan, a u jednoj čak i kažnjavaju korišćenje

Korišćenje sigurnosnog pojasa nije samo obaveza jer nekorišćenje istog može biti kažnjivo zakonom, i već je decenijama odgovorno za spašavanje hiljada života. Zanemarivanje obaveze korišćenja pojasa u automobilu znatno povećava rizik od teških telesnih povreda i smanjuje šanse za preživljavanje, posebno u teškim sudarima. Međutim, da li ste znali da u jednoj evropskoj zemlji postoji put na kojem se kažnjava korišćenje sigurnosnog pojasa?

Njegova efikasnost u spasavanju života i smanjenju broja povreda je više nego dokazana, ali još uvek postoje mnogi vozači i putnici koji ga neobjašnjivo ne koriste. Kod nas kazna za nekorišćenje pojasa iznosi 10.000 dinara, a mnogi bi sa pravom rekli da to nije dovoljno.

Iako je u većini zemalja sveta korišćenje pojasa u automobilu obavezno, postoje države u kojima nije zakonski obavezno, već je na izboru vozača i putnika da li će se vezati ili neće. To su Avganistan, Angola, Bolivija, Bangladeš, Nigerija, Liberija, Burkina Faso, Gvineja Bisao, Komori, Maldivi, Šri Lanka, Jemen, Kukova ostrva, Maršalova ostrva, Mikronezija, Nauru, Palau, Sao Tome i Principe, Solomonska ostrva, Togo, Tonga i Tuvalu.

Taj put se nalazi u Estoniji i koliko god neverovatno zvučalo, upotreba ovog pasivnog sigurnosnog elementa je na ovoj deonici zabranjena zakonom, iako je korišćenje pojasa obavezno u ovoj baltičkoj državi, kako bi se poboljšala bezbednost putnika u vozilu, piše Autoklub.

Deonica se proteže preko Baltičkog mora i spaja ostrvo Hiiumaa sa kopnenim delom Estonije. Ovo je najduža putna deonica na ledu u Evropi, dugačka oko 26 km i proteže se preko ledenog dela Baltičkog mora.

Obično je otvorena od kraja januara do kraja marta, kada je led dovoljno jak da izdrži težinu vozila. Na ovoj deonici nema mostova ili konstrukcija koje drže put, a automobili voze preko debelog sloja leda koji se formira kada se more zamrzne usled niskih temperatura. To skraćuje putovanje i izbegava se vožnja trajektom sa kopna na ostrvo.

Razlog zabrane upotrebe sigurnosnih pojaseva je skraćenje vremena za izlazak iz vozila u slučaju nesreće, kao i olakšanje spasavanja povređenih u slučaju pucanja leda na bilo kojem delu puta. Kako piše Auto Klub, na ovoj deonici saobraćaj vozila je ograničen u razmacima od tri minuta, što eliminiše mogućnost sudara.

