Većina pravi istu grešku kada toči gorivo: Stručnjak otkrio zašto trošite više

Točenje goriva se čini kao jednostavan proces. Međutim, kao i kod većine stvari postoje određene taktike. U vremenu kada cene „lete“ u nebo, važno nam je da uštedimo svaki dinar pa tako i kod punjenja rezervoara na vašem autu.

Jeste li jedni od onih koji tokom točenja goriva zadrže punjač do samog kraja kako bi ispraznili i poslednju kap i tako uštedeli? Ako to radite, vrlo je moguće i da grešite.

Nakon jedne objave na društvenim mrežama koja je izazvala pometnju, ljudi su shvatili da su do sada „živeli“ u laži.

Naime, jedan anonimni muškarac na Reditu tvrdi da je držanje benzinskog punjača u rezervoaru do poslednjeg trenutka besmisleno. „Držanje creva da dobijete svaku kap ne čini ništa“, glasila je objava.

Ovaj mit dodatno je razotkrio Dejvid Džejms, stručnjak za gorivo i potrošnju, koji tvrdi da će vas pokušaj da izvučete poslednje kapi goriva iz benzinskog creva često koštati više novca.

„Pumpe su u stanju da detektuju pritisak vazduha i zaustaviće se kada osete da je rezervoar pun i sve preko toga je štetno“, dodao je.

„Svaka kap goriva nakon te točke će verovatno završiti na zemlji, tako da će vas tih nekoliko dodatnih klikova punjača dodatno koštati“, rekao je on.

Zatim je savetovao da prvo napunite automobil u hladnijim danima kako biste dobili više goriva.

„Gorivo se širi u toplijem vremenu, tako će manje stati u vaš rezervoar“, objasnio je on i dodao da nikako ne dopustite da vam rezervoar bude prazan jer ako „presuši“, to će to verovatno izazvati veće i dodatne troškove zbog kvara motora.

