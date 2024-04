Vozači sve češće koriste drvene štipaljke u automobilu, razlog će vas iznenaditi!

U prodavnicama se može naći široka ponuda mirisa za automobil koji će unutrašnjost limenog ljubimca osvežiti i učiniti je prijatnijom. Ali zašto sami ne biste napravili potpuno prirodan miris gotov za nekoliko sekundi?

Želite li da vaš automobil uvek lepo miriše i pruži vam udobnu vožnju, ne morate u njega staviti kupovne mirise, koji često sadrže i hemikalije.

Napravite sami prirodan miris za auto koji će vas koštati desetak dinara, a bićete gotovi za pet sekundi.

Trebaju vam samo drvena štipaljka za veš i eterično ulje po želji. Štipaljku natopite s nekoliko kapi ulja te je pričvrstite na otvor za ventilaciju, gde se i inače stavljaju kupovni tečni mirisi za automobil. Zahvaljujući protoku vazduha miris će se proširiti po unutrašnjosti automobila, prenosi Zadovoljna.hr.

Tidy-Up Tuesday: in a pinch, a little essential oil on a wooden clothespin can have your car smelling fresh in no time! #cleancar #carhacks #lifehacks pic.twitter.com/yYRmLfbLze

— FOX Acura Of El Paso (@FOXAcuraOfEP) May 14, 2019