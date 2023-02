Zimski problem: Evo šta bi trebalo da uradite kada se ručna kočnica zamrzne

Kada auto ostavite napolju, uvek morate da računate na vremenske (ne)prilike. Nakon što završe vožnju, većina vozača će odmah aktivirati i ručnu kočnicu. Automobil uvek treba da bude ostavljen tako da bude bezbedan, a obzirom na to da mnogi nemaju mogućost da svoje vozilo ostave u garaži, na otvorenom treba računati i na vremenske (ne)prilike.

Jedna od njih je, svakako, i zimska hladnoća koja stvara brojne probleme. Recimo, može da zamrzne ručnu kočnicu. Nekada će se zamrznuti kabl ručne kočnice, a može da se zamrzne i mehanizam koji drži točkove, odnosno površina kočione obloge i disk ili bubanj.

Šta uraditi u takvoj situaciji?

Zamrzavanje kočnice ćete osetiti ako vratite ručicu kočnice bez većeg otpora, odnosno ako osetite da je napetost u ručici kočnice popustila. Jednostavno, krenite lagano (ali zaista lagano), napred – nazad. Po nekoliko centimetara – da ne oštetite kočioni sistem. Ponovite to nekoliko puta. Ukoliko kočnica ne popusti, pronađite produžni kabl i na njega spojite fen za kosu. Uperite topao vazduh u točkove koje drži kočnica – obično je to zadnji par, i to bi trebalo da bude dovoljno da ona otpusti ledeni stisak.

