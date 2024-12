Znate li čemu služi natpis ‘beba u autu’? Pravi razlog bi mogao da vas iznenadi

Uobičajeno je videti da neki automobili imaju znak „beba u autu“ na zadnjem vetrobranskom staklu. Mnogi pretpostavljaju da time želi da se signalizira drugima da voze sporije i opreznije, kao i da se drugi vozači podstaknu da budu strpljiviji. Ali da li znate da to nije jedini razlog?

Korisnik Pentagram Motorsport, specijalista za moto sport sa sedištem u severoistočnoj Engleskoj, objavio je video na svom TikTok-u pitajući pratioce da li pogrešno koriste bebu u znaku automobila. „Da li razumete kako bi ove stvari trebalo da funkcionišu? Da li je tu da se kaže ‘Imam bebu u autu, tako da sam možda malo ometen'“, upitao je, otkrivajući da to zapravo nije svrha znak, prenosi Mirror. To zapravo nije sladak mali dodatak, već znak za hitne službe. „Ako ste bili u saobraćajnoj nesreći i hitne službe pronađu da se vaš automobil kotrlja niz padinu ili ste se onesvestili u kolima, ovaj znak je tu da kaže hitnoj službi da ostane na mestu nesreće i pogleda za bebu koja se možda nalazi u vozilu, to je svrha ovog znaka.“ , otkrio je stručnjak.

U stvari, ostavljanje ovog znaka trajno pričvršćenog na zadnje staklo može biti problem jer službe hitne pomoći mogu pretpostaviti da imate dete u vozilu čak i kada dete nije sa vama. Ispostavilo se da mnogi ljudi nisu znali pravu svrhu ovog znaka. a neki su ostali užasnuti. „Uvek sam mislio da je to upozorenje drugim vozačima da voze oprezno“, rekao je jedan šokirani korisnik. „Upravo sam primetio da je moj znak još uvek na staklu iako moje dete ima skoro pet godina“, napisao je drugi.

„Bolničarka ovde, zaista mi se slama srce kada vidim ove znakove tokom saobraćajnih nesreća, pogotovo kada grozničavo tražimo nestalu bebu, a ona je bezbedna kod kuće sa nekim drugim“, objasnila je jedna korisnica. Bivša bolničarka Niki Jurcutz, suosnivač programa prve pomoći Tiny Hearts Education, objasnila je na Instagramu da znak „beba u vozilu“ nije jedina stvar na koju ljudi obraćaju pažnju u saobraćajnim nesrećama. „Obučena sam da procenim celu situaciju. Bolničari se ne oslanjaju samo na znak „beba u vozilu“, već traže tragove koji ukazuju na to da je dete bilo u vozilu, kao što su autosedišta i torbe za bebe“, objasnila je ona.

Mark Hol, portparol kompanije za iznajmljivanje automobila, rekao je da znak nekima može izgledati kao relativno trivijalna stvar, ali da može postati pitanje života i smrti u slučaju ozbiljne saobraćajne nesreće. „To je jedan od onih urbanih mitova koji je zapravo istinit jer hitne službe zaista shvataju ove znakove kao jevanđelje“, rekao je on. Iz osiguravajuće kuće Go Girl objasnili su da znak služi da obavesti druge učesnike u saobraćaju da neko ima bebu u automobilu. Koristi se i za obaveštavanje hitnih službi da se u vozilu može nalaziti dete koje se ne može otkopčati i pustiti nakon udesa ili sudara“, objasnili su oni.

Veruje se da je znak „beba u autu“ prvi kreirao Majkl Lerner, bivši američki investitor u nekretnine, 1984. godine. Nakon što je prvi put vozio svog 18-mesečnog nećaka, shvatio je da ljudi postaju nestrpljivi kada on vozi i želeo je da pronađe način da ga zaštiti. Udružio se sa sestrama Patrišom i Helen Bredli koje su pokušavale da promovišu znakove i osnovao Safety 1st. Koristeći svoje kontakte u maloprodaji, uspeo je da postigne uspeh i prodato je 10 hiljada znakova u prvom mesecu.

(večernji list)

