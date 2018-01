Kupujete na rasprodajama? Onda sigurno radite ovu ružnu stvar

Ako ste radili u maloprodaji ili na poslovima pružanja podrške kupcima, sigurno ste iskusili napade nepristojnosti i iritantne mušterije koji na vas nisu gledali kako na ljudsko biće.

Nažalost, to se stalno događa kada kupci žele da se njihovi problemi reše odmah ili kada im je samo potreban neko na koga će iskaliti svoj bes i nezadovoljstvo. Da stvar bude i gora, neki kupci se mnogo lošije ponašaju prema zaposlenima u jeftinijim radnjama, pokazuje nedavno istraživanje na Univerzitetu u Britanskoj Kolumbiji. Kupci koji kupuju na rasprodajama i u radnjama koje nude povoljnije cene robe, prema prodavcima se ponašaju gore i neljubaznije, nego prema zaposlenima u prodavnicama sa kvalitetnijom i skupljom robom.

Studija je otkrila da kada kupci vide niže cene, rasprodaje i popuste, oni usvajaju i ‘cenovni mentalitet’, a to znači da su usresređeni na to da robu dobiju što je moguće jeftinije. A to je dobro za kupce, ali loše za radnike u prodavnicama.

– Kada se kupci fokusiraju na niže cene, oni ne obraćaju pažnju na potrebe drugih ljudi i čak ih i ne prepoznaju – objašnjava koautor istraživanja, Johanes Bogeršaisen. Ali ne treba nam mnogo da počnemo da se ponašamo kao ljudi jer svako ima pravo na to.

Zato je to potrebno imati na umu kada sledeći put kupujete na raspodajama.