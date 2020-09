Nikako ih ne postavljajte ljudima: 4 najnepristojnija pitanja

Tokom razgovora neizbežno je pomenuti neke opšte teme, i sasvim je normalno postavljati pitanja. Ovo su najnepristojnija pitanja.

Morate da vodite računa o tome da ne možete da svog sagovornika pitate baš sve, jer bonton to zabranjuje.

Po rečima Boni Cai, stručnjaka za bonton, najnepristojnije pitanje koje možete da postavite nekome je:

Zašto izgledaš umorno?

“Iako to može zvučati kao da ste zabrinuti za nečije zdravlje, ali to možda neće biti tako shvaćeno. Ispašćete napadni i nepristojni. Takođe, možda oni trenutno imaju neke medicinske probleme zbog kojih izgledaju umorno, ali to ne znači da oni žele da o tim problemima razgovaraju sa vama”, kaže Cai.

Ona dodaje da ovakvo pitanje može stvoriti utisak da vi preterano ili neprimereno proučavate njihov izgled.

“Nema potrebe da se zbog vas oni osećaju kao da moraju da izgledaju u skladu sa vašim ili društvenim standardima”, objašnjava Boni Cai.

A na listi najnepristojnijih pitanja nalaze se i:

Kada ćeš se venčati?

“Važno je da zapamtite da ne planiraju svi da se venčaju niti se to zahteva od njih, bez obzira da li su singl ili u vezi”, priča Cai.

Za koga ćeš glasati?

Niko ne osporava da je politika odavno postala deo naših života, ali ovde morate da imate meru.

“Niko ne želi da ga iznenadite ovim pitanjem, a priča o politici može veoma brzo da promeni raspoloženje i tok tazgovora. Iako deluje primamljivo da konverzaciju započnete nekom opštom temom kao što je politika, osim ako niste bliski sa tom osobom i delite slične političke stavove, ovo će biti velika greška. Zbog toga će se ljudi oko vas osećati neprijatno, a jedno od osnovnih načela bontona je da se ostali osećaju prijatno”,tvrdi Boni Cai.

Kada ćeš imati decu?

Jedno od najneugodnijih pitanja, čak i kada nije postavljeno iz bilo kakve zle namere.

“Možda izgleda kao prosto pitanje, ali može biti veoma napadno jer ne znate kroz šta prolazi druga osoba. Možda je nedavno imala pobačaj, nije uspela da zatrudni ili je prosto odlučila da ne želi decu”, zaključila je Cai.

