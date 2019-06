10 knjiga koje svaka žena MORA da pročita

Ovo su priče koje su inspirisale milione žena svih generacija i iz svih krajeva sveta

Da li ste znali da čitanje knjiga ima čak osam važnih uticaja na naše psiho-fizičko zdravlje?

Osim što smanjuje nivo stresa, knjiga održava vaš mozak u formi, širi rečnik, poboljšava memoriju, razvija analitičke veštine, povećava koncentraciju, snižava krvni pritisak i razvija empatiju, piše Stil.

1. Mala Žena (Luiza Mej Alkot)

Divan klasik iz 19. veka još uvek obožavaju sve žene sveta! Roman govori o odrastanju četiri sestre, porodičnoj ljubavi, rođačkom rivalititu, potrazi za identitetom, ljubavi, moći, bogatstvu, prioritetima u životu i ženskoj nezavisnosti. U to vreme, žene nisu mogle da se takmiče sa muškarcima ni na jednom polju, a ova knjiga razbila je sve stereotipe.

2. Gordost i predrasude (Džejn Ostin)

Sigurno ste od mnogo žena čuli da je ova knjiga njihov favorit! U pitanju je jedna od najpoznatijih knjiga Džejn Ostin, koja nas uči dvema najvažnijim lekcijama u životu jedne žene – da prvi utisak nije uvek dobar, i da je svakome potrebna druga šansa. Takođe, ova knjiga nas uči da gde ima ljubavi, nema mesta ponosu, a predrasude moraju da nestanu.

3. Matilda (Roald Dal)

Matilda je priča o devojčici koja odrasta potpuno zapostavljena od strane svojih roditelja. Ona je pametna i talentovana, a kasnije otkriva i da poseduje magične moći, koje ohrabruje njen učitelj iz škole. Matilda preuzima kontrolu nad svojim životom i odlučuje o svojoj sudbini. Za odraslu ženu je važno da pročita ovaj roman, jer će je naučiti koliko vredi, bez obzira na to kako je drugi vide.

4. Ubiti pticu rugalicu (Harper Li)

Predivan klasik, sa šestogodišnjakinjom u glavnoj ulozi, koja je postala prava ikona feministkinja. Ona odbija da prihvati društvene standarde i bori se za jednakost između rasa i polova. Iako je pisana početkom šezdesetih, lekcije iz ove knjige primenjive su i dan danas.

5. Dnevnik mlade devojke (Ana Frank)

Ana Frank bila je jedna među hiljadama Jevreja koji su se skrivali od nacista tokom okupacije Holandije. Jedan od razloga zašto žene širom sveta vole ovu knjigu jeste to što ju je Ana pisala dok se skrivala. Najpoznatiji dnevnik na svetu otkriva nam sve detalje odrastanja jedne devojke – savest, prijateljstva, prve ljubavi, ali i emocionalnu nestabilnost i Aninu samoću.

6. Znam zašto ptica u kavezu peva (Maja Angelou)

U pitanju je autobiografska knjiga napisana 1969. godine i predstavlja primer kako žena može da ostane jaka i dosledna sebi uprkos društvenim i ličnim nepravdama. Kroz borbu protiv rasizma, seksizma i ličnu traumu, ova knjiga pokazuje kako je lako popustiti pred ovim negativnim silama, a koliko je žena moćna kada uspe da im se odupre.

7. Začarana Ela (Gejl Karson Levin)

Ela je inteligentna, duhovita i avanturista. Podseća na modernu Pepeljugu, sa jednom razlikom – ona ima princa koji je zaljubljen u nju, ali spašava samu sebe. Ova knjiga prikazuje jednu nezavisnu, jaku ženu koja se bori protiv čini pokornosti i ne treba joj vitez da joj u tome pomogne.

8. Sluškinjina priča (Margaret Atvud)

Radnja priče je smeštena u blisku budućnost, u zamišljenu republiku Galad (pomalo podseća na sadašnju američku državu Mejn). Nakon političkog prevrata, u Republici Galad uspostavljen je nov režim, nimalo naklonjen ženama. To je vreme posle nekoliko nuklearnih i drugih ekoloških katastrofa, kada zbog raznih otrova kojima je natopljena životna sredina mnogo ljudi postaje neplodno ili se rađaju deformisana deca. Glavna ženska uloga je rađanje, bez obzira na to želi li žena dete i želi li ga s muškarcem kome je dodeljena. Zvanična politika je da su svi muškarci plodni – ako bebe nema, krivica je do žene. „Sluškinjina priča“ je roman o pokušaju da se i usred beznađa i potpune bespomoćnosti preživi, da se makar u sitnicama pronađe zračak radosti.

9. Dok nisam srela tebe (Džodžo Mojes)

Ovaj roman je više od ljubavne priče – ovo je priča o hrabrosti, stvarnim ljudskim sudbinama idonošenju teških odluka. Ovo je uputstvo kako da preživite život.

10. Madam Bovari (Gistav Flober)

„Madame Bovary, c’est moi“, govorio je zagonetno Flober. Ali, s njim ili bez njega, gospođa Bovari se, makar i zaluđena lošom lektirom, odvažila na „romantičnu ludost“ koja opravdava ljudsko postojanje. I krenula u jednu hrabru vožnju kočijom, vožnju koja još traje.