Atom Egojan: Fest jedan od najvećih festivala u Evropi

BEOGRAD – Gost ovogodišnjeg Festa, kanadski reditelj Atom Egojan predstaviće večeras u Sava centru film „Počasni gost“ što mu, kako kaže za Tanjug, veoma znači, jer je svestan da se radi o jednom od najvećih festivala u Evropi.

„O Srbiji ne znam mnogo, ali o Festu znam. Još za vreme Jugoslavije bio je jedan od najvećih u Evropi. Bio je otvoren za autore, kada mnoge zemlje nisu. Znam da ste devedestih prošli kroz jako težak period, ali srećan sam što vidim da je ponovo snažan i da su glamur i kvalitet ponovo tu, u mogućnosti da se još više razvijaju“, kaže Egojan.

U „Počasnom gostu“ u središtu su narušeni porodični odnosi između ćerke i oca, koji je sanitarni inspektor.

„Ideja za film stigla je preko mog sina jer on drži restoran i ispričao mi je priču o inspektoru. Tada sam počeo da razmišljam o tome kako je on vrlo zanimljiv lik. Takođe, i ja sam svojevremeno radio u restoranu i u jednom trenutku ga imao i sam. Ti inspektori su ljudi koji postoje da bi održali kodekse društva, a zapravo to koriste da održe sopstveno dostojanstvo i sopstveni kodeks“, kaže Egojan.

Kroz film se prožimaju različite kulture, muzika sa različitih kontinenata, ljudi i njihovi restorani i tradicionalna kuhinja iz zemalja odakle su došli, a sve sa ciljem, kako raditelj ističe, da se Kanada pokaže kao mozaik kultura.

„Svaka kultura ima svoja pravila i kodekse. Na primer u Španiji imate barove gde možete da pijete piće i jedete uz to, dok u Kanadi to ne možete jer postoje propisi koji ne dozvoljavaju hranu na barovima. Neverovatno je koliko na jednom mestu imate otvorenost i dostupnost dok u drugim zabrane i ograničenja“, objašnjava Egojan.

Osvrćući se na različitosti u kulturi, ističe da je i sam imigrant, koji je sa roditeljima iz Egipta došao u Kanadu.

„Ta zemlja je stvorena od onih koji su došli i vrlo su bili otvoreni za sve. Međutim, migrantska kriza s kojom se suočava svet danas je nešto sasvim drugačije. Nekada je postojala dobrodošlica, a sada su ljudi vrlo svesni da je preraslo u nešto što dovodi u pitanje našu sposobnost da delimo svoje resurse sa onima kojim je to više potrebno“, kaže i dodaje da je filmom ipak želeo da prikaže činjenicu da se oko svega može pregovarati.

Zakone i propise, objašnjava, prikazuje na crnohumorni način, a muzika koja prati pokazuje da svi zajedno grade neki novi identitet.

Glavni lik u filmu ima ljubimca zeca, a ove životinje zauzimaju posebno mesto u Egojanovom životu.

„Zečevi su mi veoma važni, imam ih od detinjstva. Međutim, vrlo je zanimljiva činjenica da ih s jedne strane poklanjamo deci kao ljubimce, a s druge strane ih jedemo po restoranima. Ne jedemo pse i mačke, ali njih da. Veoma je čudno to da zečeve toliko obožavamo, ali obožavamo i da ih konzumiramo“, kaže reditelj.

Kako ističe, porodična drama „Počasni gost“ prikazuje višeslojnu priču o porodičnim tajnama opterećenim tragičnim događajima.

„Zanimala me je ideja porodične priče i tajne koja ne može da se ispriča. Mi stalno poričemo mnoge stvari, ne samo krivicu i odgovornost. Tako se na neki način štitimo i zato nam je teško tome da se odupremo. U ovom slučaju otac ne može ćerki da objasni nešto dok je bila mala, a to vremenom prerasta u njenu traumu i nepoverenje u njega“, objašnjava Egojan.

(Tanjug)