Azule: Pomno pratimo situciju na Kosovu

BEOGRAD – Generalna direktorka Uneska Odre Azule izjavila je da ta institucija Ujedinjenih nacija pomno prati situaciju u vezi sa misijom UN na Kosovu, uključujući i pravni oklvir koji je definisao Savet bezbednosti.

„Naši eksperti pomažu procese upravljanja dobrima svetske baštine koja su upisana u Listu opasnosti“, kazala je Azule za „Politiku“.

Odgovarajući na pitanja beogradskog lista o zaštićenim spomenicima na KiM, neposredno po završetku njene prve zvanične posete Srbiji, bivša ministarka kulture Francuske je rekla da su ti objekti posebni, pre svega zbog svoje lepote.

Istovremeno, ona je rekla da Unesko deluje u jednom mnogo širem konceptu nego što je baština.

„Unesko, to je i neprestana borba za kvalitetno, inkluzivno obrazovanje, to je rad u oblasti nauke i okeana, to je svetska laboratorija ideja, pre svega u humanističkim i društvenim naukama“, kaže direktorka Uneska.

Ona je napomenula da je jedan težak, ali i ključni aspekt, aspekt zaštite i obnove baštine u konfliktnim ili postkonfliktnim zonama.

„Rekla bih da je važnost delovanja na tim mestima još veća. Zbog toga smo pokrenuli jednu veliku inicijativu međunarodne saradnje nazvanu ‘Oživljavanje duha Mosula’, sa ciljem obnove ovog starog iračkog grada, izmučenog okupacijom Islamske države i ratnim nasiljem“, rekla je, između ostalog, Odre Azule.

