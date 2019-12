Balašević najavio koncert u Kragujevcu za 28. decembar

NOVI SAD – Legendarni kantautor Đorđe Balašević danas se prvi put obratio javnosti nakon zdravstvenog „incidenta“ od pre neku nedelju i rekao da se nada da će 28. decembra održati odloženi rasprodati koncert u „SBB hali Jezero“ u Kragujevcu.

„Iskreno se nadam da ćemo ga održati. Imamo planirani datum za to, 28. decembar, što bi trebalo da bude još lepše, zato što je to pred samu Novu godinu i treba da bude veselo. Nažalost, prvo treba da se konsultujem s lekarima… koji ovaj put od mene mnogo bolje znaju kako je Đole… Nadam se da će to proći dobro i da će biti u redu“, rekao je Balašević.

On je istakao da mu je žao što je došlo do odlaganja koncerta koji je trebao biti održan 15. novembra, „posle dugo vremena u gradu koji je uvek bio rokenrol, iz koga je Smak, koji je zadržao sva obeležja grada i nije se poseljačio u onom ružnom smislu te reči“.

„Bio sam u nekoj maloj frkici. Bio sam četiri dana u bolnici. Nisam imao operaciju na otvorenom srcu. Malo sam doteran, stvarno imamo najbolji institut za kardiovaskularne bolesti u Kamenici… Dobio sam četiri stentića. Rekli su da ću moći da trčim. Ne verujem… imam sto godina! Ali se nadam da ću moći da nastavim gde smo stali i da još neko vreme neću dobiti ulicu u Novom Sadu“, našalio se Balašević.

(Tanjug)