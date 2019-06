Basara i Jergović o čitanju, fašizmu, Hrvatskoj i Srbiji

BEOGRAD – Hrvatski pisac Miljenko Jergović i srpski pisac Svetislav Basara, čija je višegodišnja prepiska rezultirala dvema knjigama “Tušta i tma” i “Drugi krug”, svoja mišljenja razmenili su i večeras u Domu omladine Beograd u okviru festivala “Krokodil”.

S ozbirom da nijedan od njih dvojice nije nikada pisao dnevnik, Basara je rekao da je iz prepiske sa Jergovićem otkrio štošta o sebi i svom pisanju, ali i o Jergoviću i njegovom pisanju, dok je Jergović priznao da voli da čita dnevnike različitih ljudi čak i nekih bezveznjaka, ali da kad god je pokušao sam da piše dnevnik, nailazio bi na isti problem.

“Kada pišem koristim stvarnost u fikcionalne svrhe i kad god sam pokušavao da pišem dnevnik, neki vrag u meni me je vukao da izmišljam i da lažem, a to nema smisla”, objasnio je Jergović.

Svoje dopisivanje sa Basarom je doživeo kao “vrstu književnog džeza”.

“Problem Basarinog i mog dopisivanja jeste što je poprilično beskonfliktno, ali se tešim da je prava stvar upravo beskonfliktno dopisivanje jednog državljanina Srbije i jednog državljanina Hrvatske. Očekivalo bi se da to bude kao neko klanje, ali ja sa Basarom ne mogu da ulazim u konflikt. Teško je danas naći čoveka sa kojim bi se zdravo posvađali a da ga ne smatrate kretenom vrednim prezira i to je problem ovog vremena”, smatra Jergović.

Dvojica pisaca su se dotakla i teme čitanja i pisanja i dok Basara smatra to dvema stranama istog novčića, neodvojivih jedno od drugog, Jergović naglašava da je čitanje temeljni način života.

“Sve više smatram to jedinim oblikom života, jer sve drugo što vidim, sve manje mi se sviđa od onoga u šta se svet pretvorio do precenjenih užitaka. Sa sedam godina sam sebi zabio u glavu da ću biti pisac i ne bih mogao ništa drugo da radim zbog manjka zainteresovanosti za bilo koji život nedostojan teksta. To je vid samoodbrane od poraza na koji smo mi, generacijski, osuđeni. Mi smo sve u javnom i društvenom smislu uradili pogrešno i svaka odluka je vodila sledećem porazu”, rekao je Jergović.

U budućnosti će, uveren je, biti samo gore i zato kao jedino “polje preživljavanja” vidi književnost.

“Smisao teksta, čitanja i pisanja su tekst, čitanje i pisanje, jedini čoveku dostojan oblik života”, smatra Jergović.

Basara kaže da bi odmah potpisao ugovor za život ispunjen dobrim knjigama i tekstovima, ali da nažalost ima tu i mnogo banalnih svakodnevnih stvari, koje iako ne bole, zagorčavaju život.

Teme njihove prepiske i večerašnjeg razgovora bile su i razumevanje likova, sećanje i fašizam.

“Sećanje kod nas je već stotinu godina neprijateljski, izdajnički čin, a danas to postaje planetarni fenomen. Svetom vlada Donald Tramp koji je borac protiv sećanja”, primetio je Jergović.

Smatra i da postoji samo individualno sećanje.

“Kolektivno sećanje je represivna izmišljotina, nastala da bi se potisnula individulna sećanja. Kada se potisnu indivuadualna sećanja, onda postaje kolektivni zaborav”, uveren je Jergović.

Priznao je i da se u Hrvatskoj oseća sve normalnije i normalnije.

“To vam je kao sa alergijom. Ako ste alergični na nešto, najbolje je umereno izlaganje onome na šta ste alergični pa vremenom se u čoveku probudi rezistencija i prestane da bude alergičan. Tako se i ja u Hrvatskoj osećam sve normalnije i normalnije”, rekao je Jergović.

Primetio je i da su hrvatski mediji nakon izbora za Evropski parlament bili očajni, “jer su fašisti izgubili pa je to bilo kao da je umro drug Tito”.

Basara je pak sumnjičav i prema fašizmu i prema antifašizmu i naglašava da ne treba mešati fašizam i nacizam.

“Nacizam je bio bolest celog sveta i ne mislim da je pobeđen, samo je organizaciona struktura oslabila. Perfekcija organizacije je ono što je karakterisalo nacizam, sada je to malo oslabilo, ali mi naciste imamo svuda oko sebe u krugu od 300 metara”, rekao je Basara.

Takođe savetuje svima da ne uključuju televizor.

“Televizor nije za svakoga, naročito ne za one ispod 35 godina, a i kasnije treba ga konzumirati u malim dozama. Nema objektivnih medija i najbolje je tu spravu ne uključivati, jer informisati se putem televizije znači osuditi sebe na laži. Doduše ima tu i dobrih programa poput Animal planet ili History Ćannel, da malo slušamo o fašizmu”, rekao je Basara.

(Tanjug)