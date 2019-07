BELEF se sutra zatvara na Kolarcu

BEOGRAD – Beogradski letnji festival BELEF će sutra uveče zbog najavljenih loših vremenskih uslova svečano biti zatvoren u Kolarčevoj zadužbini, a ne kako je planirano na Platou ispred Vojnog muzeja.

Na koncertu na zatvaranju nastupa Marko Hatlak Band, a kao specijalni gost Vlatko Stefanovski.

Ulaznice će se prodavati i na blagajni Kolarca od 18 časova na dan koncerta, saopšteno je iz Centra beogradskih festivala.

Od početka karijere Hatlak se bavi različitim muzičkim žanrovima, od klasične i savremene umetničke muzike do tanga i etna, a sada je taj spektar proširio.

U projektu Marko Hatlak Band, on je umetnik na harmonici, pevač i kantautor.

Okupio je vrhunske muzičare na bubnjevima, perkusijama, basu, klavijaturama i violini i okušao se u pop, latino, fank i rok muzici.

Inspiraciju koju je dobio od muzičara kao što su Džemirokvaji, Stivi Vonder, Majkl Kamilo, Princ i Jože Privšek pretočio je u energičnu, zabavnu, ritmičku i mladalačku muziku.

Bend je objavio svoj prvi album 2018. za „Dallas Records“, a čine ga Žiga Kožar za bubnjevima, Leon Firšt (klavijature), Erik Čebokli (bas) i Lazaro Zumeta (perkusije, violina).

Vlatko Stefanovski je makedonski muzičar, poznat po svojoj neverovatnoj gitarskoj tehnici, osnivač grupe „Leb i sol“, koja je izdala 13 albuma i postala jedna od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji.

Njegov sadašnji bend „Kings of Strings“ svirao je u Makedoniji, SAD, Kanadi, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveniji, Srbiji, Bugarskoj i drugim.

Stefanovski sarađuje s mnogim umetnicima, muzičarima i gitaristima širom sveta, među kojima su i majstori kao što su Alan Holdsvord i Džon Mekloglin.

