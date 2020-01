Biković: Božić je praznik koji nam poručuje da nismo sami

BEOGRAD – Božić ima i divnu duhovnu komponentu, jer je praznik posvećen Hristu i podseća nas da nismo sami i da postoiji neko ko brine o nama i neko ko nam je podario život, kazao je za Tanjug glumac Miloš Biković.

Biković nikada nije skrivao svoju veru u pravoslavlje i napominje da su praznici vreme kada ljudi podvlače neku crtu preospitujući životne odluke.

„Tokom praznika ljudi zaustave uobičajnu rutinu življenja, okrenu se porodici i sebi, i analiziraju šta su uradili. To je slično novogodišnjim odlukama na zapadu. Kod nas to još ne postoji, bar dok u potpunosti ne preuzmemo običaje sa zapada, a nadam se da se to neće desiti jer su naši, pravoslavni, u najmanju ruku pođednako lepi“ kazao je Biković.

Za njega nema dileme da Božić i Uskrs jako blagotvorno deluju na ljudsku psihu.

„Božić i Uskrs nam daju nadu da i smrt možemo da prevaziđemo. U duhovnom smislu, to je veliko ohrabrenje za svakog od nas jer je osnovni strah svakog čoveka zapravo strah od smrti“, kazao je Biković.

Poznati glumac, koji gradi zavidnu karijeru u Rusiji, kaže da slava za njega predstavlja deo posla kojim se bavi.

„Odnosim se prema tome kao prema krstu. Taj krst mi donosi neke lepe stvari kao što je mogućnost da afirmišem dobro i da veliki broj ljudi to čuje i vidi, a sa druge strane, donosi mi i mnogo izazova“. kazao je Biković.

Kako kaže, dovoljno je da pet minuta prema bilo kome ne bude superljubazan i odmah će krenuti glasine kako je postao umišljen.

„Realno nemam prava u javnsoti da buden neraspoložen prema ljudima koje uopšte ne poznajem. To je jedan od tereta za koji nisam znao da ću da ponesem kada sam ulazio u ovaj posao“. kazao je Biković.

(Tanjug)