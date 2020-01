Brajant i Koeljo pisali zajedno knjigu za decu

SAO PAULO – Tragično preminuli bivši košarkaški as Kobi Brajant i brazilski pisac Paulo Koeljo radili su na zajedničkoj knjizi za decu, ali je autor „Alhemičara“ izbrisao nacrt knjige posle Brajantove pogibije u helikopterskoj nesreći, javlja AP.

Koeljo (72) rekao je agenciji da su on i Brajant (41) razgovore o tom projektu počeli 2016, kada se košarkaš Lejkersa i petostruki osvajač titule šampiona NBA oprostio od svoje dvadesetogodišnje karijere, a da su knjigu počeli da pišu pre nekoliko meseci.

Odmah pošto je čuo za Brajantovu smrt, Koeljo je saopštio da će izbrisati nacrt knjige, jer ne želi da je završi bez njega.

„Izbrisao sam nacrt jer nisam video nikakav smisao u objavljivanju knjige bez njega. To ne bi ništa relevatno značilo ni za njega ni za njegovu porodicu“, rekao je Koeljo u telefonskom razgovoru za AP iz svog doma u Ženevi.

„To ne znači da će me to sprečiti da jednog dana pišem o stvarima koje sam naučio od Kobija i o tome kako je on bio čovek veći od života“, rekao je brazilski pisac, dodavši da, međutim „knjiga za decu više nema smisla“.

Poznati pisac, čije su knjige prodate u desetinama miliona primeraka širom sveta, rekao je da je ideja knjige bila kako inspirisati decu iz ugroženih porodica, decu iz nižih slojeva društva da se kroz sport izbore svoje mestu u svetu.

Brajantov „Granity Studios“ objavio je romane za srednjoškolce i mlade, a 2018. i njegovu autobiografiju „The Mamba Mentality: How I Play“. Mamba je bio Brajantov nadimak.

(Tanjug)