Ceo Nušić u Portalibrisu

BEOGRAD – Povodom 1. aprila, Svetskog dana šale, izdavacka kuća „Portalibris“ saopstila je da je počela velik izdavački poduhvat – objavljivanje

celokupnih dela Branislava Nušića.

Omiljeni srpski komediograf svima je poznat po svojim komedijama koje se bez prekida igraju na mnogim scenama domaćih i stranih pozorišta.

„Branislav Nušić( 1864-1938) bio je jedan je od najplodnijih i najvoljenijih srpskih književnika, i gotovo da nema književnog žanra u kom se nije oprobao – od komedija i drama, preko romana i memoara, pripovedaka sve do žurnalskih tekstova i kozerija. Ne samo da je jedan od naših najizvođenijih komediografa, već su njegova dela od 1950. godine do danas adaptirana u više od 50 televizijskih i bioskopskih filmova. Uvek aktuelan, duhovit, komičan, Nušić nam u svojim delima drži ogledalo u kome – čak i ako ne priznajemo da vidimo sebe – vidimo društvo koje nas svakodnevno okružuje“, kaže glavna urednica Portalibrisa Jovana Ristić..

Prema njenim rečima, do sada je objavljeno već četrnaest knjiga Branislava Nušića, a u pripremi su i ostala njegova dela.

Izdavačka kuća Portalibris u svojoj značajnoj ediciji „Otrgnuto od zaborava“, posvećenoj očuvanju srpskog književnog i jezičkog nasleđa, ravnopravno objavljuje ne samo klasike srpske književnosti nego i nepravedno skrajnuta i zaboravu predata dela srpskih pisaca, istakla je RIstićeva.

Pvodom Svetskog dana šale, Poratlibris je svojim čitaocima pripremio posebnu akciju za narudžbine preko sajta i Fejsbuka: kupite tri Nušićeve knjige i odaberite jednu koju ćemo vam dati na poklon.

(Tanjug)